Bolsonaro e Xi Jinping planejam intensificar comércio Brasil-China

A China afirmou nesta sexta-feira (25) que deseja ampliar seu comércio com o Brasil, procurando equilibrar o impacto de uma prolongada guerra comercial com os Estados Unidos.

O presidente Xi Jinping e seu colega Jair Bolsonaro reafirmaram os laços entre os dois países nesta sexta, durante a primeira visita oficial do presidente brasileiro à China.

"A China está disposta a importar mais produtos de alta qualidade e produtos de alto valor agregado do Brasil, que atendam às necessidades do mercado chinês", disse a CCTV estatal, citando Xi.

Brasil e China esperam "promover o crescimento diversificado das exportações bilaterais de produtos agrícolas" por meio de acordos entre as autoridades aduaneiras e agrícolas dos dois países, segundo comunicado conjunto de Xi e Bolsonaro.

A China já é o maior parceiro comercial do Brasil em termos de exportação e importação, de acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços brasileiro.

Com a guerra comercial entre Washington e Pequim, as importações chinesas de produtos agrícolas dos Estados Unidos caíram de US$ 19,5 bilhões em 2017 para pouco mais de US$ 9 bilhões no ano passado, criando um déficit entre a oferta e a demanda de produtos-chave como a soja.

O Brasil já é a maior fonte de importação de soja da China, segundo a consultora agrícola Trase.

Os líderes brasileiro e chinês enfatizaram a cooperação contínua entre economias emergentes diante do protecionismo em todo mundo.

"O mundo está enfrentando sérios desafios com o unilateralismo e o protecionismo, pressionando as principais economias, à medida que a incerteza e a instabilidade estão aumentando", disse o vice-premiê chinês, Hu Chunhua, em um fórum de negócios nesta sexta, com a presença de Bolsonaro, que também se encontrou com o primeiro-ministro Li Keqiang.

"A China e o Brasil, como duas grandes economias, devem aumentar a comunicação e a cooperação para enfrentar esses desafios e concretizar o desenvolvimento compartilhado", declarou Hu.