Governo do Japão emite ordens de evacuação por chuvas

As autoridades japonesas ordenaram, nesta sexta-feira (25), que milhares de pessoas deixem suas casas e busquem abrigos em razão das fortes chuvas, duas semanas depois da passagem de um tufão mortal que assolou o país.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) emitiu alertas sobre fortes chuvas, deslizamentos de terra e inundações em várias áreas, incluindo o leste e o centro do Japão.

"Observamos fortes chuvas em zonas ao redor da região de Chiba", alertou a JMA em sua conta no Twitter em referência à periferia leste de Tóquio.

"À medida que os riscos de desastres aumentam, solicitamos que sejam extremamente cuidadosos com deslizamentos de terra, aumento dos rios e inundações enquanto as chuvas continuarem", acrescentou.

Ordens de evacuação não obrigatórias foram emitidas para mais de 4.000 residentes em Chiba e dezenas de milhares de outras pessoas também receberam alertas de evacuação em outras prefeituras, informou a rede de televisão NHK.

Várias imagens transmitidas pela televisão mostraram estradas parcialmente inundadas e o transbordamento de rios.

O Japão foi atingido pelo tufão Hagibis há duas semanas, que deixou 80 mortos.

Os habitantes afetados pelo tufão expressaram frustração com os atrasos na reconstrução de suas casas e seu medo de um novo desastre.

"Eu me preocupo que, se houver uma ordem de evacuação, teremos que sair", disse uma mulher em Nagano, no centro do Japão, à NHK .