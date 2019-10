Governo e separatistas do Iêmen alcançam acordo para dividir o poder

O governo iemenita e os separatistas do sul do país alcançaram um acordo para compartilhar o poder nesta zona devastada pela guerra, informaram nesta sexta-feira (25) fontes de ambas as partes.

Uma autoridade do governo afirmou que o acordo será assinado em Riad nos próximos dias, com a presença esperada do presidente Abedrabbo Mansur Hadi e do líder separatista Aidarus al Zubeidi.

"A assinatura acontecerá o mais tardar na terça-fera (29 de outubro)", informou uma fonte do governo iemenita reconhecido pela comunidade internacional.

A informação foi confirmada por um membro do Conselho de Transição do Sul (STC), que representa os separatistas.