Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA divulgou hoje os destaques do MWC Los Angeles 2019, em parceria com a CTIA, realizada de 22 a 24 de outubro no Los Angeles Convention Center (LACC). Mais de 60% dos participantes ocuparam cargos de nível sênior, incluindo cerca de 2.000 diretores executivos, que se reuniram para lançar sociedades globais na era da conectividade inteligente.

Sob o tema da Conectividade Inteligente, o MWC19 Los Angeles apresentou a convergência de Inteligência Artificial (AI), Internet das Coisas (IoT) e Big Data ativada habilitados por 5G. O MWC também destacou o compromisso do setor de telefonia móvel com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, particularmente na promoção da inclusão de gênero no programa Women4Tech; impactando positivamente a ação climática, seguindo o compromisso da indústria de alcançar zero emissões; e através do Youth Mobile Festival, promovendo uma educação inclusiva e de qualidade.

"É emocionante ver que a identidade do MWC Los Angeles toma forma como um evento líder na região", disse John Hoffman, diretor executivo da GSMA Ltd. "O tema deste ano marcou novamente a importância do 5G; estamos à beira da fase crítica de desbloquear infinitas possibilidades para conectar todos e tudo a um futuro melhor."

Durante três dias, cerca de 22.000 participantes de mais de 100 países se reuniram para criar, debater e discutir as principais tendências que moldam o setor de telefonia móvel e o ecossistema mais amplo, incluindo mais de 225 analistas de mídia e do setor que relatam os muitos desenvolvimentos que surgiram no evento.

Líderes renomados da indústria subiram ao palco

Com quase 70 horas de conteúdo programático e 380 palestrantes, o programa da conferência destacou temas como 5G, Inovação Revolucionária, Política de Tudo, Conteúdo Imersivo e IoT. As apresentações destacaram diretores executivos (CEOs) e executivos seniores de várias organizações líderes, incluindo a CTIA, Boingo, a Comissão Federal de Comunicações dos EUA, GeSI, GSMA, HP Enterprise, Intel Corporation, o prefeito de Los Angeles, a Comissão de Esportes e Entretenimento de Los Angeles, National Renewable Energy Laboratory, Nokia, OpenTable, Refinery29, Sprint, U.S. Cellular, Verizon, Viacom e Warner Bros.

O salão do evento contou com exposições com as mais recentes tecnologias de ponta, palcos sobre 5G com palestrantes sobre segurança 5G e entretenimento, competições, eventos de pitching e muito mais. A GSMA Innovation City voltou para Los Angeles com 41 demonstrações sobre os mais recentes casos de uso de consumidores e cidades inteligentes.

Uma plataforma para colaboração

O MWC Los Angeles serve como uma plataforma para as organizações colaborarem e lançarem novos empreendimentos comerciais. As empresas participantes representaram um número crescente de setores que fazem parte da era 5G da conectividade inteligente, incluindo Altair Semiconductor, AMD, Amazon, ARM, BadVR, Bank of America, ARM, CBRS Alliance, Cisco, DARPA, Ericsson, Fujitsu Network Communications, Gemalto, G+D Mobile Security, Google, Hewlett Packard Enterprises, HCL Technologies, JMA Wireless, KORE Wireless, Nvidia, Mastercard, Motorola Mobility, Nokia, Qualcomm, Samsung, Sprint, Tech Data, Vodafone, Verizon e Xfinity.

A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos EUA (Defense Advanced Research Project Agency, DARPA) realizou o evento do campeonato Spectrum Collaboration Challenge (SC2) no MWC Los Angeles. O GatorWings venceu a competição de três anos projetada para utilizar a IA para abordar a escassez de espectro. Para mais informações sobre o SC2, acesse www.SpectrumCollaborationChallenge.com.

Além disso, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos usou o palco do MWC para anunciar que irá lançar um projeto de Solicitação de Propostas sobre a tecnologia 5G em novembro e os testes e experimentações 5G começarão em quatro bases militares. Para mais informações, acesse www.defense.gov.

4YFN prevê o futuro

O evento da startup Four Years from Now (4YFN), o mais destacado do MWC Los Angeles, reuniu mais de 130 startups e expositores e 200 investidores, representando quase US$ 2,5 bilhões em capital disponível para investimentos, para formar novos empreendimentos. O especialista em parceiros Dojo, do Clube de Investidores do 4YFN, organizou mais de 500 reuniões durante o Festival de Investidores, enquanto o Sprockit, parceiro do 4YFN Community Club, produziu um programa de mídia e entretenimento no palco da 4YFN, desenvolvido por Karix. Dashmote foi o vencedor do Prêmio 4YFN Los Angeles de 2019. Para mais informações sobre 4YFN, acesse www.4yfn.com/los-angeles/.

Women4Tech avança na igualdade de gênero

O Women4Tech, um programa desenvolvido para abordar a persistente lacuna de gênero na representação feminina no setor de telefonia móvel, ofereceu aos participantes do Women4Tech Summit, eventos de treinamento rápido e networking e um painel de discussão na 4YFN. Os palestrantes do Women4Tech Summit vieram de empresas como AT&T;, Bank of America, Facebook, Google, Misha Nonoo, entre outras.

YoMo inspira os líderes de amanhã

O Youth Mobile Festival (YoMo) abriu suas portas para um recorde de 14.000 estudantes da área e mais de 1.000 educadores e expositores de organizações que inspiram jovens a seguir carreiras em ciências, tecnologia, engenharia, artes e design e matemática (STEAM). Um destaque do YoMo Los Angeles este ano incluiu a cúpula anual do LA Promise Fund Hello Future! reunindo milhares de jovens, com os empreendedores mais inovadores de hoje, inovadores em tecnologia e marcas.

Durante os três dias, o YoMo apresentou mais de 2.100 horas de conteúdo STEAM inspirador e envolvente através de atividades interativas e práticas realizadas por parceiros e expositores, incluindo Entertainment Alliance, Kore, Road Tennis Society, Samsung e Vodafone Americas Foundation.

"Em nome da GSMA, gostaria de agradecer ao prefeito Eric Garcetti, à cidade de Los Angeles e ao LACC por sua colaboração, e ao nosso parceiro de eventos, CTIA, por sua participação no desenvolvimento de um evento de classe mundial", continuou Hoffman. "Agradecemos às operadoras membros e ao ecossistema mais amplo que apoiam ativamente os eventos da MWC durante um período em que a telefonia móvel é essencial para muitos setores e bilhões de pessoas em todo o mundo."

A GSMA anunciou que o MWC 2020 retornará a Los Angeles e acontecerá no LACC de 28 a 30 de outubro. Para mais informações sobre o MWC Los Angeles, acesse www.mwclosangeles.com.

Nota ao editor: As figuras representam o número de participantes individuais únicos no evento, incluindo delegados, expositores, contratados e mídia; não representa o número total de entradas para o evento.

Sobre a GSMA

A GSMA representa os interesses das operadoras móveis em todo o mundo, unindo mais de 750 operadores com mais de 350 empresas no ecossistema móvel mais amplo, incluindo fabricantes de celulares e dispositivos, empresas de software, fornecedores de equipamentos e empresas de Internet, bem como organizações em setores industriais adjacentes. A GSMA também produz os eventos MWC líderes do setor, realizados anualmente em Barcelona, Los Angeles e Xangai, bem como a Mobile 360 Series de conferências regionais.

Para mais informações, acesse o site corporativo da GSMA em www.gsma.com. Siga a GSMA no Twitter: @GSMA.

Sobre a CTIA

A CTIA® (www.ctia.org) representa o setor de comunicações sem fio dos EUA e as empresas em todo o ecossistema móvel que permitem aos americanos levar uma vida conectada no século XXI. Os membros da associação incluem operadoras de celular, fabricantes de dispositivos, fornecedores, além de aplicativos e empresas de conteúdo. A CTIA advoga vigorosamente em todos os níveis do governo por políticas que promovam a inovação e o investimento contínuo em redes sem fio. A associação também coordena as melhores práticas voluntárias do setor, organiza eventos educacionais que promovem o setor sem fio e coproduzem a principal feira sem fio do setor. A CTIA foi fundada em 1984 e está sediada em Washington, D.C.

