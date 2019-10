China diz que não há confirmação de que mortos no caminhão são chineses

A embaixada da China no Reino Unido declarou nesta sexta-feira que a polícia britânica ainda não confirmou que as 39 pessoas encontradas mortas em um caminhão na região de Londres eram cidadãos chineses.

Funcionários da embaixada que foram na véspera ao condado de Essex, onde os corpos foram encontrados em um caminhão frigorífico estacionado, declararam que a polícia "acredita são cidadãos chineses (...), mas ainda está verificando a identidade das vítimas e não pode confirmar nada no momento".

Uma grande investigação está em andamento para determinar as circunstâncias que levaram a essas mortes, que provocou indignação no país e muitos pedidos para fortalecer a luta contra as redes de imigração ilegal, que empregam métodos cada vez mais arriscados diante do reforço dos controles, segundo a força policial britânica.

O motorista do caminhão, um jovem de 25 anos, está sendo mantido em prisão preventiva após sua detenção no âmbito da investigação.

Segundo a imprensa britânica, o motorista é Mo Robinson, morador de Portadown, na Irlanda do Norte.

De acordo com a polícia, o contêiner frigorífico chegou às 00h30 de quarta-feira (20h30 de terça no horário de Brasília) em Purfleet, procedente de Zeebrugge, Bélgica, enquanto o caminhão que rebocava o contêiner na chegada à Inglaterra partiu da Irlanda do Norte.