EUA reforçará proteção militar a campos de petróleo na Síria

O Pentágono anunciou nesta quinta-feira que reforçará seu dispositivo militar no leste da Síria para proteger os campos de petróleo dos jihadistas do Estado Islâmico (EI).

"Um dos ganhos mais significativos dos Estados Unidos e dos nossos aliados na luta contra o ISIS (EI) foi conseguir o controle dos campos de petróleo do leste da Síria, uma fonte crucial de renda" para o grupo Estado Islâmico, destacou um oficial do Pentágono, que pediu para não ser identificado.

"Os Estados Unidos estão decididos a fortalecer suas posições, em cooperação com nossos sócios das Forças Democráticas Sírias (FDS), com reforços militares", disse o oficial, sem especificar o alcance do dispositivo previsto.

"Devemos negar ao ISIS este fluxo de dinheiro para garantir que não ressurgirá".

O presidente Donald Trump anunciou na semana passada a retirada de todos os militares dos Estados Unidos do norte da Síria, onde atuavam como uma força amortecedora entre as Forças Democráticas Sírias, lideradas pelos curdos, e o Exército turco.

Mas na quarta-feira, Trump admitiu que um "pequeno número" de militares americanos ficará na Síria para proteger os campos de petróleo.