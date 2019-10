Campanha de Trump ironiza Biden por ter esquecido de registrar site em espanhol

O comando de campanha para a reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ironizou o fato de Joe Biden ter esquecido de registrar o domínio na internet para sua campanha em espanhol "Todos con Biden", comprando os direitos e criando uma conta satírica no Twitter com esse lema.

Na quarta-feira, Biden, eventual concorrente democrata de Trump em 2020, lançou sua campanha em espanhol com o lema "Todos con Biden" para captar o voto latino, que é considerado determinante em alguns estados, mas se esqueceu de registrar este domínio na internet.

A equipe de Trump comprou então os direitos, criando uma página que mostra uma foto de Biden com a frase em espanhol e em inglês "Ops, Joe se esqueceu dos latinos" e um botão que diz "Vamos", que ao ser clicado leva à página de "Latinos por Trump".

Biden é um dos favoritos para ganhar as primárias democratas e segundo uma pesquisa da CNN publicada na quarta-feira, tem o apoio de 34% dos eleitores registrados como democratas e de tendência democrata.

Outra pesquisa, publicada nesta quinta-feira pela Universidade de Quinnipiac, o situa em segundo lugar com 21% das preferências, atrás da senadora Elizabeth Warren, com 28%.

Segundo a consultoria Pew, nos Estados Unidos vivem 59,9 milhões de latinos, que correspondem a 18% da população.

Pew estima que um recorde de 32 milhões de latinos estarão habilitados para votar em 2020.