O Pentágono anunciou nesta quinta-feira que reforçará seu dispositivo militar no leste da Síria para proteger os campos de petróleo dos jihadistas do Estado Islâmico (EI).

"Os Estados Unidos estão decididos a fortalecer suas posições, em cooperação com nossos sócios das Forças Democráticas Sírias (FDS), com reforços militares", disse um oficial que pediu para não ser identificado, sem especificar o alcance do dispositivo previsto.