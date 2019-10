UE reforça pedido da OEA por segundo turno eleitoral na Bolívia

A União Europeia (UE) somou-se nesta quinta-feira (24) ao pedido da Organização dos Estados Americanos (OEA) para que se realize na Bolívia um segundo turno entre o presidente Evo Morales e o opositor Carlos Mesa a fim de restabelecer a confiança no processo eleitoral, alvo de duras críticas.

"A União Europeia compartilha plenamente da avaliação da OEA no sentido de que as autoridades bolivianas deveriam concluir o processo de contagem em curso e que a melhor opção seria realizar um segundo turno para restabelecer a confiança e assegurar o respeito pleno à escolha democrática do povo boliviano", declarou em um comunicado a porta-voz da diplomacia europeia, Maja Kocijancic, distribuído em La Paz.