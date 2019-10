Amazon anuncia lucros menores, e ações caem

A Amazon anunciou nesta quinta-feira lucros menores, apesar da receita mais alta, e suas ações caíram nas operações após o fechamento de Wall Street.

A receita aumentou 24%, a 70 bilhões de dólares no trimestre concluído em 30 de setembro em comparação com os 56,6 bilhões do mesmo período do ano passado, segundo a empresa.

O lucro líquido aumentou 2,1 bilhões de dólares, contra 2,9 bilhões na mesma comparação.

Assim que isso foi divulgado, as ações da Amazon caíram quase 9% nas operações posteriores ao fechamento de Wall Street.