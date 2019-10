Ministro que propôs a chilenos acordarem cedo para gastar menos se desculpa

O ministro chileno da Economia, Juan Andrés Fontaine, pediu desculpas nesta quinta-feira (24) pelas declarações polêmicas feitas sobre o aumento do preço do metrô em Santiago, em meio aos protestos no Chile, e colocou seu cargo À disposição do presidente Sebastián Piñera.

Em 8 de outubro, quando foi anunciada a alta da tarifa de metrô nos horários de pico, Fontaine afirmou: "Quem madrugar será ajudado, assim, quem sair mais cedo e pegar do metrô às sete da manhã tem a possibilidade de uma tarifa mais baixa que a de hoje".

"Humildemente peço perdão", disse o ministro em entrevista coletiva nesta quinta, na qual anunciou que colocou seu "cargo à disposição do presidente da República".

A frase de Fontaine indignou grande parte da população, em uma cidade onde 3 de seus 6 milhões de habitantes usam diariamente esse meio de transporte, cuja passagem custa 1,15 dólar.