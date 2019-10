Comunicado do Business Wire :Procter & Gamble

A Procter & Gamble Company (NYSE: P&G;) está anunciando que alcançou seu objetivo de 2020 de comprar eletricidade 100% renovável nos EUA e no Canadá. A empresa superou sua meta original estendendo a compra de eletricidade 100% renovável à Europa Ocidental. Esses três mercados estão entre os maiores e representam mais de 70% da eletricidade comprada pela P&G.; O compromisso foi alcançado antes do previsto e significa um forte início para alcançar o objetivo da P&G; de comprar eletricidade 100% renovável a nível mundial até 2030.

Os maiores contribuintes individuais da P&G; para sua produção de energia renovável são seu parque eólico em Tyler Bluff (Texas), que compensa 100% da eletricidade necessária para suas instalações de Fabric e Home Care nos EUA e Canadá para produzir marcas como Tide, Downy, Cascade e Mr. Clean, e sua instalação combinada de biomassa de calor e energia em Albany (Georgia), que fornece 100% dos requisitos de vapor da Bounty e Charmin neste local. Além desses projetos de grande escala, a empresa está reduzindo as emissões em suas operações por meio de um portfólio diversificado de projetos de energia renovável focados em certificados de energia eólica, solar, geotérmica, hidrelétrica e renovável.

"Estamos orgulhosos de nossos esforços para reduzir nossa pegada ambiental e deixar o mundo um lugar melhor para as próximas gerações", disse Virginie Helias, diretora de Sustentabilidade da P&G.; "Nosso principal objetivo é, e continuará sendo, oferecer produtos superiores em que nossos consumidores possam confiar, com a garantia de que por trás de cada produto da P&G; há uma cadeia de suprimentos comprometida com a responsabilidade ambiental."

Com base no seu legado de liderança ambiental, a P&G; já alcançou muitas de suas metas de sustentabilidade em 2020 para energia, água e resíduos, realizando progressos mensuráveis que podem ser vistos entre marcas e regiões geográficas. Ao comprar eletricidade 100% renovável nos EUA, Canadá e Europa Ocidental, a P&G; está agora no caminho para superar também seus compromissos de 2020 em energia renovável e gases de efeito estufa baseados na ciência.

A P&G; espera que, ao realizar novos projetos, além de continuar comprando eletricidade de fontes renováveis, a empresa possa estimular mais inovação, investimento e uma transição à energia renovável para as empresas de serviço público regionais que fornecem energia para seus quase 150 locais no mundo inteiro.

Para mais informações relacionadas com o anúncio da P&G;, acesse https://us.pg.com/blogs/pg-purchases-renewable-electricity.

A P&G; atende os consumidores do mundo inteiro com um dos maiores portfólios de marcas de qualidade, liderança e confiança, que inclui: Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade P&G; opera em cerca de 70 países. Acesse http://www.pg.com para as últimas notícias e informações sobre a P&G; e suas marcas.

