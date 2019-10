Comunicado do Business Wire :Brightline

A necessidade de organizações globais serem ágeis e responsivas na era digital é amplamente reconhecida, mas os líderes de grandes organizações globais ainda resistem à execução de iniciativas de transformação. O Wall Street Journal relatou recentemente em uma pesquisa com diretores, CEOs e executivos seniores que descobriram que a transformação era seu principal risco em 2019. A pesquisa, conduzida pela Iniciativa de Gestão de Riscos Corporativos do Estado da Carolina do Norte, previa que os principais riscos às organizações em 2019 seriam "operações existentes que atendem às expectativas de desempenho" e a "concorrência com empresas 'digitais recém-nascidas'". Para que as organizações concorram com seus novos concorrentes digitais, devem se transformar rapidamente.

Para ajudar as organizações a superar obstáculos à transformação, a Brightline ?, uma iniciativa do Project Management Institute (PMI), lançou sua nova estrutura de transformação na conferência Strategy@Work na cidade de Nova York. O Brightline Transformation Compass é um guia valioso para executivos que estão na linha de frente, enfrentando desafios das organizações de transformação.

"Hoje, os esforços de transformação são mais propensos ao fracasso do que ao sucesso", disse Sunil Prashara, Presidente e Diretor Executivo do Project Management Institute. "E quando as transformações fracassam, as organizações gastam tempo, dinheiro e esforço. Para ajudar a melhorar estes resultados e evitar o desperdício, o PMI iniciou a Brightline como uma iniciativa estratégica para preencher a lacuna entre a concepção e a entrega de estratégia. A Brightline cria ferramentas muito necessárias, incluindo o novo Brightline Transformation Compass, para ajudar os executivos seniores a alcançar esta visão."

"A chave para uma transformação bem-sucedida é a construção de um movimento que alinhe abordagens de dentro para fora e de fora para dentro", observou o Dr. Behnam Tabrizi, coautor da Compass Methodology da estrutura. O Dr. Tabrizi é um renomado especialista em transformação e atuou no corpo docente da Universidade de Stanford e em seus programas executivos nos últimos 25 anos. Ele estudou mais de mil transformações e assessorou mais de 100 organizações mundiais em sua transformação. Uma transformação orientada peloBrightline Transformation Compass é conduzida por líderes seniores comprometidos dentro da organização bem como criada e dirigida por um grande número de seus próprios funcionários - gerentes e membros da equipe de linha de frente que têm interesse no sucesso da organização.

O Brightline Transformation Compass é estruturado em cinco componentes construtivos cruciais e que se reforçam mutuamente para uma transformação bem-sucedida. A Compass Methodology, um processo de três etapas que ajuda os líderes a impulsionar os esforços de transformação e começar a ver resultados tangíveis de modo mais rápido, apoia estes componentes construtivos. A metodologia orienta os líderes a inspirar sua organização para a mudança, mobilizando elementos-chave a fim de impulsionar a mudança e direcionar a organização para efetuar tal transformação.

Ao disponibilizar gratuitamente o manual da estrutura de transformação passo a passo, o Brightline Transformation Compass capacita líderes e funcionários a conduzir e implementar com êxito a transformação em organizações inteiras.

Acesse compass.brightline.org para baixar e aplicar a estrutura de suas iniciativas de mudança.

Sobre a Iniciativa Brightline

Brightline? é uma iniciativa do Project Management Institute (PMI), junto com as principais organizações mundiais, dedicada a ajudar os executivos a preencher a lacuna cara e improdutiva entre a concepção e a entrega de estratégia. Saiba mais em www.brightline.org.

Coalizão Brightline

Project Management Institute (PMI) - Boston Consulting Group - Bristol-Myers Squibb - Saudi Telecom Company - Lee Hecht Harrison - Agile Alliance - NetEase

Colaboração Acadêmica e de Pesquisa

Universidade Técnica da Dinamarca - Consórcio para Excelência em Programas de Engenharia MIT - Educação Corporativa Duke - Insper - IESE - Laboratório Global de Trabalho em Equipe da Universidade de Tóquio - Instituto de Pesquisa de Blockchain

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191024005780/pt/

Tahirou Assane Diretor de Operações da Iniciativa Brightline Tahirou.Assane@Brightline.org

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.