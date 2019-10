Comunicado do Business Wire :The Latin Recording Academy

A Academia Latina da Gravação? anunciou hoje que o três vezes ganhador do Latin GRAMMY®, Personalidade do Ano 2006 da Academia Latina da Gravação e duas vezes ganhador do GRAMMY® Ricky Martin apresentará a 20ª. Entrega Anual do Latin GRAMMY® ao lado das atrizes de renome internacional Roselyn Sánchez e Paz Vega. A 20ª. Entrega Anual do Latin GRAMMY será transmitida ao vivo pela Univision na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, no dia 14 de novembro, das 20h00 às 23h00 do horário do Leste e Pacífico dos EUA (19h00 do horário Central do EUA).

Martin, que será o apresentador pela primeira vez, faz parte da história da Academia Latina da Gravação desde a primeira Entrega do Latin GRAMMY em 2000, onde foi indicado para duas premiações e realizou uma das performances mais memoráveis até os dias de hoje. Sánchez se junta como apresentadora pela quarta vez, depois de apresentar a 16ª., a 17ª. e a 18ª. Entrega Anual do Latin GRAMMY. Vega vai apresentar o show pela primeira vez.

Ricky Martin

Martin é um dos principais artistas internacionais latinos multifacetados no mundo, amado pelos fãs em todo o planeta por sua compreensão instintiva do ritmo, paixão por cantar e igual compaixão por doar. Um dos artistas internacionais e latinos mais vendidos de todos os tempos, Martin já vendeu mais de 95 milhões de álbuns e continua se apresentando para plateias com venda esgotada em estádios e arenas em todo o mundo.

Além de seu sucesso musical mundial, Martin dedica-se aos esforços da Ricky Martin Foundation, uma organização que luta pelo bem-estar das crianças em todo o mundo em áreas críticas, como justiça social, educação e saúde. Após os furacões catastróficos Irma e Maria, em Porto Rico, em 2017, a Ricky Martin Foundation organizou o Puerto Rico Relief Fund com o objetivo inicial de arrecadar US$ 6 milhões em ajuda. Até o momento, o fundo levantou quase US$ 5 milhões. Mais de 50.000 doadores contribuíram, incluindo indivíduos em todo o mundo, endossos de celebridades, organizações parceiras e grandes corporações.

Roselyn Sánchez

Sánchez é uma atriz, modelo e cantora porto-riquenha. Mais conhecida por seus papéis em "Without A Trace" e "Devious Maids", Sánchez também apareceu em Rush Hour 2, Boat Trip e The Game Plan, entre outros filmes. Na 5ª. Entrega Anual do Latin GRAMMY, ela foi indicada por Melhor Vídeo Musical. Ela também subiu ao palco da 3ª. Entrega Anual do Latin GRAMMY para uma apresentação especial com Carlos Vives. Defensora ferrenha do bem-estar dos animais, ela está fortemente envolvida com organizações como a PETA e a American Humane. Mais recentemente, desempenhou o papel de Gigi Mendoza na série "Grand Hotel". Sánchez está fazendo sua estreia como diretora no próximo filme, Satos, rodado em um abrigo de animais após a destruição devastadora do furacão Maria. Além disso, Sánchez e seu marido lançarão um podcast He Said...Ella Dijo, cobrindo suas vidas pessoais e profissionais.

Paz Vega

Vega é uma premiada atriz internacional que já atuou em muitos filmes na Europa, América do Norte e América Latina, filmando em espanhol, inglês, francês e italiano. Seus filmes foram dirigidos por diretores de prestígio, como Pedro Almodóvar, Frank Miller, Danis Tanovic, Oliver Parker, Michele Placido e Taviani Brothers, e atuou ao lado de muitas estrelas internacionais como Scarlett Johansson, Andie McDowell, Eva Mendes e Colin Farrell. Nicole Kidman, Tim Roth, Sarah Jessica Parker, Claudia Cardinale, Carmen Maura, Cuba Gooding Jr. e Rob Lowe; assim como os lendários Christopher Lee e Morgan Freeman, entre outros. Este ano, Vega estrela como a icônica personagem mexicana Catalina Creel na série da Televisa/Univision "Cuna de Lobos". Ela também apareceu na saga épica Rambo: Last Blood, com Sylvester Stallone.

Um número muito limitado de ingressos para a 20ª. Entrega Anual do Latin GRAMMY ainda está disponível para compra em www.axs.com.

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação é uma organização internacional que tem como membros artistas, músicos, compositores, produtores e outros profissionais técnicos e criativos da gravação, de língua espanhola e portuguesa. A organização dedica-se a melhorar a qualidade de vida e as condições culturais da música latina e de seus criadores. Além de produzir a Entrega do Latin GRAMMY® para destacar a excelência em artes e ciências da gravação, A Academia Latina da Gravação oferece programas educacionais e assistenciais para a comunidade musical latina, seja diretamente ou por meio da Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações sobre A Academia Latina da Gravação, visite LatinGRAMMY.com.

SOBRE A UNIVISION COMMUNICATIONS INC.:

Como empresa líder de mídia hispânica nos EUA, a Univision Communications Inc. entretém, informa e empodera os hispânicos dos EUA com notícias, esportes e entretenimento através de transmissão de televisão, TV a cabo, plataformas de áudio e digitais. O portfólio de mídia de alto nível da empresa inclui as redes de transmissão Univision e UniMás, bem como as redes de cabo Galavisión e TUDN, a rede esportiva número 1 de língua espanhola do país. Localmente, a Univision possui ou opera 65 estações de televisão nos principais mercados hispânicos dos EUA e Porto Rico. Além disso, Uforia, a Casa da Música Latina, abrange 58 estações de rádio próprias ou operadas, uma série de eventos ao vivo e uma presença maciça de áudio digital. Os principais ativos digitais da empresa incluem Univision.com, serviço de streaming Univision Now, a maior rede de influenciadores hispânicos e vários aplicativos de primeira linha. Para mais informações, visite corporate.univision.com.

