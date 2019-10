AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2019 ATÉ SEXTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2019

América

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Perfil da ministra Damares Alves -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Lançamento de "Western Stars", um filme de Bruce Springsteen -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Leilão de rock 'n' roll com casaco 'Unplugged' de Kurt Cobain - (até 26)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Tesouro dos EUA divulga resultados do orçamento para o ano fiscal de 2019 - 16H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pinturas de George W. Bush de veteranos feridos são exibidas - (até 15 de Novembro)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Poluição com petróleo no Brasil: o que se sabe - (até 26)

WASHINGTON (Estados Unidos) - 70º Congresso Astronáutico Internacional - (até 25)

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Sínodo da Amazônia - (até 27)

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros da Defesa a Otan -

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

PARIS (França) - Julgamento da parte financeira do caso Karachi - (até 31)

LONDRES (Reino Unido) - Políticos, celebridades esperadas na Cúpula One Young World -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de embaixadores europeus sobre o Brexit -

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - Protesto em massa contra o governo -

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Jair Bolsonaro em viagem pela Ásia e Oriente Médio - (até 31)

PEQUIM (China) - Presidente Jair Bolsonaro visita Pequim - (até 26)

PEQUIM (China) - Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, se reúne com Li Keqiang e Xi Jinping -

SÁBADO, 26 DE OUTUBRO DE 2019

América

CIUDAD JUÁREZ (México) - Famílias de migrantes se reúnem em 'Hugs not Walls' na fronteira EUA-México - 11H00

Europa

BELFAST (Reino Unido) - Congresso do DUP -

(+) LISBOA (Portugal) - Posse do novo governo, seguida de primeiro conselho de ministros - 07H30

(+) GRENOBLE (França) - Movimento da Juventude pelo Clima faz seu 3o. congresso nacional - (até 2 de Novembro)

(+) BERLIM (Alemanha) - Começa uma corrida de bicicleta pela paz e contra a guerra na Oriente Médio - 07H00

(+) BARCELONA (Espanha) - Protesto pró-independência - 13H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Visita de Jair Bolsonaro - (até 27)

Ásia-Pacífico

TAIPÉ (Taiwan) - Primeira Parada LGBTQ+ desde que o casamento gay se tornou legal - 04H00

DOMINGO, 27 DE OUTUBRO DE 2019

América

BUENOS AIRES (Argentina) - Eleições gerais -

MONTEVIDÉU (Uruguai) - Eleições gerais -

COLÔMBIA - Eleições locais -

Europa

BARCELONA (Espanha) - Manifestação anti-separatistas -

BERLIM (Alemanha) - Cúpula Mundial da Saúde - 15H00 (até 29)

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco celebra missa concluindo o Sínodo da Amazônia - 06H00

RÚSSIA - Presidente cubano Miguel Diaz-Canel visita a Rússia - (até 30)

PARIS (França) - 10º aniversário de lançamento do jogo "League of Legends" -

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2019

América

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Resultados da Alphabet, proprietária do Google - 16H00

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Conferência de imprensa sobre reunião do comitê constitucional da Síria -

LONDRES (Reino Unido) - HSBC divulga resultados -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Conferência Internacional de Solidariedade pela crise dos refugiados e migrantes venezuelanos organizada pela UE, Acnur e OIM - 10H00 (até 29)

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Líderes do Partido Comunista Chinês realizam importante reunião política - (até 31)

TERÇA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2019

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - 50 anos da primeira troca de dados via Arpanet, avô da internet -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - 12H00 (até 30)

(+) LIMA (Peru) - Decisão da Corte Constituicional sobre a dissolução do parlamento - 11H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - CEO da Boeing aparece em audiência no Senado - 12H00

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Putin encontra o presidente cubano Miguel Diaz-Canel -

KATOWICE (Polónia) - Fórum europeu de cibersegurança, CYBERSEC 2019 - (até 30)

LONDRES (Reino Unido) - Resultados BP - 05H00

(*) BRUXELAS (Bélgica) - Audiência dobre novo mandado de captura europeu contra o ex-presidente catalão Puigdemont - 06H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) DOHA (Catar) - Visita do presidente Jair Bolsonaro -

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Visita do presidente Jair Bolsonaro - (até 30)

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Talibãs participam em conferência interna afegã na China - (até 30)

JACARTA (Indonésia) - Aniversário de um ano do acidente de avião da Lion Air -

QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2019

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - CEO da Boeing testemunha no Congresso sobre 737 MAX após dois acidentes -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve anuncia decisão sobre taxas de juros - 16H00

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Taxa Selic - 19H00

Europa

PARIS (França) - Feira do Chocolate de Paris - (até 3 de Novembro)

(+) WOLFSBURGO (Alemanha) - Resultados Volkswagen - 05H00

Ásia-Pacífico

(+) Yangon (Mianmar) - Julgamento de artistas acusados de difamar os militares - 01H30

(+) SEUL (Coreia do Sul) - Resultados Samsung Electronics - 21H30

(+) PEQUIM (China) - China divulga dados da economia para outubro - 23H00

(+) HONG KONG (China) - Tribunal superior realiza audiência de dois dias sobre proibição de máscaras em protestos - 23H00 (até 1 de Novembro)

QUINTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2019

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Dados do desemprego (Julho-Setembro) - 10H00

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Estatísticas fiscais (resultado primário e dívida bruta) (setembro) - 19H00

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Data do Brexit -

(+) MOSCOU (Rússia) - Reunião entre Lavrov e chefe da OSCE Greminger -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Zona do euro: desemprego em setembro - 07H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Zona do euro: primeira estimativa da inflação em outubro (Eurostat) - 07H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Zona do euro: primeira estimativa do crescimento no 3 T (Eurostat) - 07H00

Ásia-Pacífico

(+) BANGCOC (Tailândia) - 35ª Cúpula da ASEAN - (até 4 de Novembro)

(+) PEQUIM (China) - Ministério da Defesa da China realiza coletiva de imprensa mensal - 05H00

SEXTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2019

RD CONGO - Introdução da segunda vacina contra o Ebola -