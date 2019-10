Israelense condenado por terrorismo por assassinar família palestina

Um tribunal israelense condenou nesta quinta-feira um jovem judeu envolvido na morte de uma família palestina em 2015 em um incêndio criminal, "por integrar uma organização terrorista".

Em 31 de julho de 2015, vários artefatos foram lançados contra a casa de uma família palestina em Duma, na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.

Um bebê de 18 meses, Ali Dawabsheh, morreu queimado enquanto dormia. Seus pais, Saad e Riham, que também dormiam no momento do ataque, faleceram poucos dias depois em consequência dos ferimentos.

O único sobrevivente foi Ahmed, filho do casal que tinha 4 anos no momento do ataque. O menino passou meses internado e até hoje tem importantes sequelas físicas e psicológicas.

Os três assassinatos comoveram a sociedade palestina, israelense e a opinião pública internacional. O governo de Israel foi criticado por organizações de defesa dos direitos humanos por sua "passividade" em relação aos grupos radicais.

O principal suspeito do crime, um colono israelense de 21 anos, foi acusado em janeiro de 2016 por três assassinatos, tentativa de homicídio, incêndio criminal e conspiração para cometer um crime racista. O julgamento está em curso.

Nesta quinta-feira, seu cúmplice, que no momento do ataque era menor de idade, foi acusado de pertencer a uma "organização terrorista", um veredicto pouco frequente para cidadãos israelenses

O acusado seria integrante do grupo conhecido como "jovens das colinas", colonos extremistas que questionam a autoridade do governo israelense.

O tribunal acusou estes extremistas de "instaurar o medo entre os palestinos, danificando suas propriedades e ameaçando suas vidas".

O israelense condenado nesta quinta-feira, que também tem pelo mesmo caso uma sentença pendente por conspiração com o objetivo de cometer um crime racista, reconheceu que vigiou com antecedência o vilarejo em que a família morava, mas negou ter provocado o incêndio.

A condenação será anunciada em janeiro, mas a defesa pretende apelar ao Supremo Tribunal israelense.