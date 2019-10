Morales anuncia que venceu no primeiro turno na Bolívia

O presidente boliviano Evo Morales anunciou nesta quinta-feira que venceu as eleições gerais no primeiro turno, obtendo mais de 10 pontos de diferença sobre o adversário Carlos Mesa, o que, de acordo com a lei, impossibilita o segundo turno.

"Boas notícias ... Nós já vencemos no primeiro turno", disse Morales em entrevista coletiva, citando que no cálculo oficial - com mais de 98% da votação - seu partido tem 46,83% dos votos, em comparação com os 36,7% de Mesa.

Na véspera, o oponente disse que não reconheceria os resultados do Supremo Tribunal Eleitoral, que ele acusa de ter manipulado os votos para favorecer o candidato oficial.

Mesa também anunciou a formação de uma "Coordenação de Defesa da Democracia", com o objetivo de pressionar para que haja um segundo turno.

O objetivo da aliança com os partidos da direita e líderes centristas é "conseguir que se cumpra a vontade popular de definir a eleição presidencial no segundo turno", destacou em uma nota publicada no Twitter.