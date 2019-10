Os restos mortais do ditador espanhol Francisco Franco foram exumados nesta quinta-feira do mausoléu onde estavam desde 1975, no Vale dos Caídos, nas proximidades de Madri.

O caixão com os restos mortais deixou do local carregado por oito descendentes do ditador, depois que a retirada da cova aconteceu "sem incidentes", afirmou o governo espanhol.

Os restos mortais serão sepultados novamente nesta quinta-feira em uma cripta da família no cemitério de Mingorrubio-El Pardo, ao norte de Madri.