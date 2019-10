Comunicado do Business Wire :Campus France

Campus France está lançando uma campanha de comunicação sem precedentes para promover a excelência das instituições de ensino francesas e de seus cursos no mundo todo.

Seguindo a nova estratégia nacional de atratividade "Bienvenue en France/Choose France", a Campus France, uma agência para a promoção do ensino superior francês, deseja fortalecer a posição da França como destino privilegiado de estudos superiores para estudantes do ensino médio e estudantes internacionais. A meta estabelecida pelo primeiro-ministro da Rencontres Universitaires de la Francophonie em novembro de 2018 é atrair 500 mil estudantes do mundo todo até 2027, contra os 340 mil de hoje. Esta nova campanha é apoiada pelos Ministérios da Europa, Relações Exteriores e Ensino Superior, Pesquisa e Inovação. Promove uma França aberta e empreendedora no centro da Europa que atrai talentos do mundo todo para seus diversos cursos excelentes e deseja torná-la conhecida.

"Em um mundo cada vez mais competitivo no ensino superior, a França quer manter seu status como um grande país anfitrião e sua aptidão para atrair os melhores alunos de suas instituições, sejam eles da África, Ásia ou América", Béatrice Khaiat, diretora administrativa da Campus França.

"Morar na França me fez perceber que podia correr riscos de encontrar o que me convinha. Acho que tudo é possível quando você conhece as pessoas certas, as oportunidades certas."Sandra Omo afirma, uma jovem nigeriana que seguiu uma carreira em gestão internacional na França e hoje está comprometida com os direitos à educação.

A Campus France desafia estudantes do mundo todo, incluindo seus ex-alunos, com o seguinte convite: "E se estudar na França permitisse que você realizasse seus sonhos?".

Co-construção como estratégia para a Campus France

Pela primeira vez, a Campus France optou por colocar estudantes, ex-alunos, instituições e, de maneira mais geral, todas as partes interessadas envolvidas na escolha dos estudos no centro de sua campanha. Os alunos se interessam por uma instituição porque ela foi recomendada por um parente. É precisamente essa forma de recomendação e proximidade que foi adotada em uma escala maior para o design desta campanha envolvente.

Ferramentas inovadoras

A Campus France conta com uma plataforma digital para transmitir essa campanha simultaneamente nos 256 espaços e escritórios nas embaixadas da França localizadas em 126 países. Isso será alcançado por intermédio de vários meios de comunicação, como anúncios de campanha na forma de um jogo interativo em torno do tema dos "sonhos" dos jovens estudantes, pôsteres com uma dúzia de ex-alunos de escolas francesas que se tornaram o rosto desta campanha, além de várias ferramentas para animação nas mídias sociais (depoimentos, concursos) direcionadas a estudantes do mundo todo.

O lançamento desta ampla campanha gira em torno de ações digitais, mas também de relações públicas com influenciadores em diferentes regiões. Um dos destaques da campanha é o lançamento de uma nova plataforma web "Realize seu sonho", que hospeda a campanha interativa sobre o tema do sonho e todos os doze pôsteres destacando o perfil de seis homens e seis mulheres, todos ex-estudantes estrangeiros que vieram estudar na França.

Sobre a Campus France

Campus France (www.campusfrance.org) é uma agência sob a autoridade do Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros (MEAE), mas também do Ministério do Ensino Superior, Pesquisa e Inovação (MESRI). Ambos apoiam a atratividade do ensino superior francês, promovendo-o para estudantes estrangeiros. Eles também têm a missão de gerenciar bolsistas franceses e governos estrangeiros para ajudar estudantes e pesquisadores em movimento, oferecer estudos e análises sobre a mobilidade internacional na França e no mundo.

A Agência coordena o Fórum Campus France, que reúne 376 instituições e visa permitir a colaboração entre instituições, fornecer estratégias internacionais e desenvolver ofertas operacionais para a promoção internacional do ensino superior francês.

Dentro da rede diplomática em 126 países, existem 256 espaços do Campus France que servem como retransmissões para a Campus France. Eles promovem cursos de francês (exposições, instituições visitantes), aconselham e orientam os alunos que desejam continuar seus estudos na França.

A Campus France gerencia a plataforma France Alumni (www.francealumni.fr), hospedada localmente pelas embaixadas. Atualmente, essa rede de ex-estudantes estrangeiros tem cerca de 300 mil membros. Permite que eles mantenham contato com a França, façam intercâmbios entre si, participem de eventos e tenham acesso a muitas ofertas de emprego.

