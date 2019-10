Bagdá veta permanência de tropas americanas

O Iraque rejeitou ontem uma presença de longo prazo das forças americanas, que entraram no território iraquiano após deixar a Síria.



Em visita ao Iraque, o secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, disse que os soldados americanos deixarão logo o país depois que o premiê iraquiano, Adel Abdul Mahdi, reiterou que eles podem ficar só temporariamente.



As forças americanas são impopulares no Iraque desde a ocupação, entre 2003 e 2011, apesar de sua presença ter sido crucial na luta ao Estado Islâmico. (Com agências internacionais)









As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.