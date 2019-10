Comunicado do Business Wire :Yokogawa Electric Corporation

A Yokogawa Electric Corporation (TOKYO:6841) anuncia o lançamento do Dynamic Real Time Optimizer, uma solução do portifólio de operações e otimização de ativos OpreXTM. Usando uma combinação de simulação dos primeiros princípios e tecnologia multivariável de controle preditivo, o software Dynamic Real Time Optimizer ajuda a otimizar as operações na planta.

Operating window of Dynamic Real Time Optimizer (Graphic: Yokogawa Electric Corporation)

Esta solução integrada se baseia nas tecnologias de controle avançado de processos da Yokogawa e no conhecimento industrial e tecnologias de simulações desenvolvidas pela KBC Advanced Technologies Limited (KBC, CEO: Andrew Howell), subsidiária da Yokogawa localizada no Reino Unido. Esta solução permite que as plantas respondam rapidamente às condições do mercado de petróleo e de produtos, que mudam com dinamismo, e melhorem a produtividade e a lucratividade.

Histórico do desenvolvimento

Os sistemas de controle avançado de processos melhoram o rendimento do produto e reduzem o consumo de energia ao manter a temperatura, a taxa de fluxo, a pressão e outras variáveis dentro de um intervalo definido, deixando-os o mais próximo possível dos seus respectivos valores ideais, mesmo para processos de produção cujos parâmetros não sejam facilmente controlados por sistemas de controle convencionais. Estes sistemas estão sendo cada vez mais usados em instalações como refinarias de petróleo, petroquímicas, químicas e trens de liquefação de gás natural, e estão atraindo um interesse considerável pelo seu alto valor econômico.

Os sistemas de controle avançado multivariáveis determinam o valor ideal para as variáveis independentes da planta. Os valores ideais são calculados com base em informações como a qualidade e os preços das matérias-primas, as especificações e os preços dos produtos, e os custos com energia. Em um mercado de mudanças dinâmicas, um sistema de controle avançado otimiza a operação de uma planta em tempo real com base nas mudanças das propriedades das matérias-primas, na demanda do produto e nas condições operacionais.

Ao usar a nossa tecnologia de controle avançado e o conhecimento industrial e a tecnologia de simulação do da KBC, conseguimos realizar uma otimização altamente precisa, dinâmica e em tempo real, usando modelos rigorosos em resposta às condições do mercado e das plantas que mudam com dinamismo.

Características

O Dynamic Real Time Optimizer calcula os valores ideais para as variáveis independentes da planta com um alto nível de precisão e foi desenvolvido com base na plataforma de simulação de processos Petro-SIMTM da KBC, a qual inclui funções para uso online. Esta solução obtém dados através de conexões online para controlar sistemas de gerenciamento de informações da planta (PIMSs), além de realizar simulações dos estudos de casos para gerar modelos rigorosos e calcular propriedades inferidas adicionais. Com base nesses modelos e condições operacionais, os valores ideais são calculados com a aplicação de programação matemática*1 e a implementados online pelo sistema de controle avançado.

1. Otimização em várias unidades com base nas simulações realizadas com o uso dos modelos rigorosos

Com aplicações em grande escala, os sistemas de controle avançado precisam conseguir processar rapidamente grandes quantidades de dados. Os sistemas de otimização e de controle avançado precisam ter a rapidez de processamento necessária para calcular os valores ideais para essas aplicações de grande escala. No entanto, os produtos que estão comercialmente disponíveis hoje são adequados somente para aplicações de pequeno a médio porte, podendo somente otimizar o controle de unidades de processos individuais. A Plataforma para Controle Avançado e Estimativa da Yokogawa*2 tem capacidade de processamento em alta velocidade e consegue controlar de maneira coletiva aplicações de grande escala em vários processos. Usando esse conjunto como sua plataforma operacional, o Dynamic Real Time Optimizer obtém a otimização e o controle de várias unidades. Além disso, como ele utiliza as tecnologias de simulação da KBC, o software Dynamic Real Time Optimizer consegue obter valores ideais com alta precisão mesmo com processos de reação que demonstrarem características não lineares.

2. Solução integrada com capacidade de manutenção aprimorada

O desempenho dos sistemas de controle avançado e otimização tende a se degradar com o passar do tempo em decorrência de mudanças nas condições operacionais, mudanças nas atividades catalisadoras e no envelhecimento das instalações. O Dynamic Real Time Optimizer foi desenvolvido para manter o desempenho de controle avançado mesmo se houver mudanças nas plantas ao fazer uso do modelo Petro-SIM online. A estrutura dessa solução facilita a manutenção dos sistemas de controle avançado e otimização, e, assim, permite que os operadores obtenham o desempenho ideal praticamente sem mudanças na carga de trabalho da manutenção.

*1 Um método para determinar a abordagem apropriada dentro de um determinado intervalo de regras, usando modelos matemáticos e computadores *2 Um conjunto de software com a seguinte funcionalidade: - Controle multivariável preditivo do modelo (o controle de múltiplas variáveis com base em predições feitas usando modelos das características dinâmicas das respostas da planta) - Uso de sensores virtuais para estimar a qualidade em tempo real com base na temperatura, taxa de fluxo, pressão e outros valores do processo - Customização dos cálculos

Principais aplicações

Controle avançado dos processos contínuos de plantas nos setores de petróleo, petroquímico, químico, gás, entre outros

Para obter mais informações

https://www.yokogawa.com/solutions/solutions/oprex/oprex-transformation/oprex-asset-operations-and-optimization/dynamic-real-time-optimizer-rt-op

Sobre a OpreX

OpreX é a marca abrangente para o segmento de controle e automação industrial (AI) da Yokogawa. O nome OpreX é sinônimo de excelência nas tecnologias e nas soluções que a Yokogawa gera por meio da cocriação de valor com os seus clientes e abrange a gama completa de produtos, serviços e soluções de AI da empresa. Esta marca compõe as seguintes cinco categorias: Transformação OpreX, Controle OpreX, Medição OpreX, Execução OpreX e Ciclo de Vida Útil OpreX. A Plataforma para Controles Avançados e Estimativa, uma solução da família de Operações e Otimização de Ativos OpreX na categoria Transformação OpreX, oferece excelência operacional em todas as atividades da empresa, desde a produção até a otimização da cadeia de fornecimento e a gestão de riscos e negócios.

Com essa marca, a Yokogawa oferecerá soluções integradas que abordam as necessidades específicas e suporte aos seus clientes que buscam transformar e aumentar os negócios.

Sobre a Yokogawa

Fundada em 1915, a Yokogawa desenvolve atividades abrangentes nas áreas de medição, controle e informação. O negócio de automação industrial oferece produtos, serviços e soluções essenciais a uma ampla variedade de indústrias de processo, inclusive petróleo, produtos químicos, gás natural, energia, ferro e aço, bem como celulose e papel. Com o negócio de inovação da vida, a empresa procura melhorar radicalmente a produtividade nas cadeias de valor do setor farmacêutico e alimentício. Os negócios de teste e medição, aviação, entre outros, continuam a fornecer instrumentos e equipamentos essenciais com precisão e confiabilidade líderes do setor. A Yokogawa inova em conjunto com seus clientes através de uma rede global de 113 empresas em 60 países, alcançando US$ 3,6 bilhões em vendas no ano fiscal de 2018. Para obter informações adicionais, acesse www.yokogawa.com.

Os nomes das empresas, organizações, produtos, serviços e logotipos mencionados neste texto são marcas registradas ou marcas comerciais da Yokogawa Electric Corporation ou de seus respectivos titulares.

Yokogawa Electric Corporation Relações públicas, Centro de Comunicação Integrada Yokogawa-pr@cs.jp.yokogawa.com

