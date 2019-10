Trudeau descarta governo de coalizão após vencer eleições no Canadá

O primeiro-ministro canadense, o liberal Justin Trudeau, descartou a possibilidade de formar um governo de coalizão nesta quarta-feira (23), dois dias depois de ser reeleito para um segundo mandato, sem alcançar a maioria absoluta.

"Tenho a intenção de me sentar com todos os líderes dos partidos nas próximas semanas para falar de suas prioridades (e) da forma em que podemos trabalhar juntos para responder às preocupações dos canadenses", declarou Trudeau em sua primeira coletiva de imprensa desde as eleições de segunda-feira.

"Mas posso dizer-lhe que não entra em nossos planos formar uma coalizão, formal ou informal" com partidos de oposição para governar, acrescentou.

Assim como em seu primeiro mandato, o governo será paritário, com tantos homens quanto mulheres, acrescentou o premier, que apresentará o novo Executivo em 20 de novembro.

O Partido Liberal de Trudeau venceu as eleições legislativas, ao obter 157 dos 338 assentos na Câmara dos Comuns contra 121 obtidos pelos conservadores de Andrew Scheer.

Estes últimos superaram, no entanto, os liberais no percentual de votos: 34,4% contra 33,1%.

Os liberais não conseguiram eleger nenhum deputado nas províncias de Alberta e Saskatchewan (oeste).

- Trabalho compartilhado -

Para governar, Trudeau deverá buscar o apoio pontual dos partidos menores representados na Câmara, como o Novo Partido Democrático (NPD), de Jagmeet Singh, o Bloco Quebequense (BQ) ou o Partido Verde.

"Tomarei meu tempo para pensar realmente na melhor maneira de servir aos canadenses e trabalhar com estes outros partidos e acho que isto é o que esperam as pessoas que votaram em mim e também os que não o fizeram", disse o primeiro-ministro.

Com esta eleição, "os canadenses enviaram uma mensagem clara: esperam que seus líderes trabalhem juntos nos grandes temas que lhes importam, inclusive a luta contra as mudanças climáticas e a alta do custo de vida", disse Trudeau.

- Oleoduto controverso -

Impostos mais baixos para a classe média, a luta contra as mudanças climáticas, a extensão de um controverso oleoduto entre as areias petrolíferas de Alberta e a costa da Columbia Britânica estarão entre as prioridades de seu novo governo, antecipou o primeiro-ministro.

Trudeau assegurou que o projeto de expansão do oleoduto Trans Mountain continuará, apesar dos protestos dos ambientalistas e os partidos com os quais é provável que tenha que unir forças para conseguir maioria na votação parlamentar.

"Tomamos a decisão de avançar com a extensão do oleoduto Trans Mountain, já que interessava ao Canadá fazê-lo", justificou Trudeau, acrescentando que o projeto para triplicar o fluxo da instalação ainda era atual em sua agenda.

O NDP, que conseguiu 24 assentos no Parlamento, se opôs firmemente ao projeto desde a sua nacionalização, assim como o Partido Verde.

O governo de Trudeau comprou em 2018 o oleoduto Kinder Morgan por 4,5 bilhões de dólares canadenses (3,46 bilhões de dólares americanos) para tentar diversificar os mercados de exportação de uma indústria petroleira canadense posicionada a meio mastro.

A aquisição, no entanto, provocou a ira da ala esquerdista de seu eleitorado, que a viu como uma contradição com as ambições ambientais do premiê.

Mas além das negociações que precisará fazer, Trudeau deverá enfrentar a forte impopularidade em províncias ocidentais, no coração da produção petroleira.