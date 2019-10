O petróleo fechou em alta na quarta-feira sustentado pela inesperada queda das reservas comerciais americanas.

O barril de Brent do Mar do Norte para dezembro fechou no mercado de Londres com alta de 2,5%, a 61,17 dólares.

Em Nova York, o barril de WTI para dezembro subiu 2,7%, a 55,97 dólares.

Na semana concluída na sexta-feira passada, as reservas comerciais dos Estados Unidos tiveram uma queda de 1,7 milhão de barris e ficaram em 433,2 milhões, segundo dados oficiais. A expectativa de analistas consultados pela agência Bloomberg era de uma alta de 3 milhões.

"A soma de retomada da atividade das refinarias, exportações sólidas e importações menos elevadas, permitiram a queda das reservas", disse Matt Smith, da ClipperData.