Choques entre leais e opositores de Morales nas ruas de Santa Cruz

Os confrontos de rua entre partidários e opositores do presidente Evo Morales registrados na quarta-feira em Santa Cruz, leste da Bolívia, deixaram um balanço preliminar de dois feridos, informou um jornalista da AFP.

Um adulto e um adolescente sofreram ferimentos na cabeça, informaram a AFP e o canal de televisão Bolivisión.

Os confrontos ocorreram em um bairro populoso, o "Tres Mil", leal a Morales, quando os oponentes tentaram pressionar o cumprimento da greve decretada por um poderoso comitê civil da região.

Os incidentes começaram ao amanhecer em Santa Cruz, com a queima dos escritórios do tribunal eleitoral departamental, como aconteceu entre segunda e terça-feira com escritórios semelhantes nas cidades de Sucre (sudeste), Potosí (sudoeste) e Cobija (norte).

Em vários pontos de Santa Cruz, com cerca de 2 milhões de habitantes, os vizinhos cortaram o tráfego de veículos com queima de pneus para tentar impor a greve convocada para protestar sobre uma possível não realização do segundo turno presidencial no país.