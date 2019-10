Sanções contra a Turquia foram retiradas e cessar-fogo é permanente, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que todas as sanções impostas à Turquia foram retiradas e que a diplomacia americana saiu vitoriosa ao negociar um cessar-fogo permanente na fronteira da Síria com o território turco.



Em pronunciamento transmitido direto da Casa Branca, Trump afirmou que um pequeno número de tropas americanas permanecerá na Síria apenas para proteger os campos de petróleo. Trump voltou a defender a posição americana de retirar as tropas da zona de guerra, poupando vidas de militares e evitando que "sangue americano fosse derramado".



O presidente dos EUA frisou que sírios, turcos e curdos estão lutando há anos, e as tropas americanas fizeram um bom trabalho por um longo período. Por isso, segundo a avaliação do governo, está na hora de outras nações lutarem nesta região do Oriente Médio, chamada por Trump de "areias ensanguentadas".