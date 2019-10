Comunicado do Business Wire :GSMA

A bem-sucedida plataforma de startup Four Years From Now (4YFN) da GSMA e o Sónar, o festival internacional dedicado à música, criatividade e tecnologia avançadas, anunciaram hoje mais detalhes sobre seu evento conjunto, o xside. Realizado no mesmo local do 4YFN, de 24 a 26 de fevereiro de 2020 na Fira Montjuïc, paralelamente ao 4YFN e ao MWC Barcelona 2020, o xside é um novo encontro que inclui conferências, networking e música para explorar o papel da tecnologia, do design e da inovação no futuro da criatividade, culturas e negócios.

Como o coração criativo do 4YFN e do MWC Barcelona, o xside foi projetado para criar vínculos entre o público de comunidades criativas do Sónar e os participantes tecnológicos e empresariais do maior evento de telefonia móvel do mundo. É o primeiro evento de convergência integrado deste tipo nessa escala, criado conjuntamente pelas principais marcas de eventos de música, criatividade, tecnologia, design e empreendedorismo. O xside receberá mais de 25 mil participantes em três dias e mais de 5 mil foliões a cada noite.

"O xside é um fantástico encontro de culturas, indústrias e mentes criativas, reunindo dois dos principais eventos de Barcelona, cada um representando comunidades importantes, mas distintas", afirmou John Hoffman, CEO da GSMA Ltd. "Ao lançar um centro de excelência criativa que celebra as ideias, habilidades e pessoas que estão liderando mudanças futuras, moldaremos a relação entre design, cultura e tecnologia para o benefício de todos esses setores, bem como de outros."

"O xside é o centro criativo e de conteúdo da maior semana de tecnologia do mundo, um encontro inovador para explorar o papel da tecnologia, do design e da inovação no futuro da criatividade, culturas e negócios. A colaboração com o 4YFN e o MWC Barcelona da GSMA para a criação e organização do xside está aumentando nosso esforço de longo prazo para aumentar a conscientização do público sobre o importante papel que a tecnologia da criatividade desempenha na sociedade: mudar nosso presente e imaginar novos futuros", disse Ventura Barba, diretor executivo de Música Avançada da SL (Sónar e Sónar+D).

Design e criatividade convergem com a tecnologia

Comemorando seu 20º aniversário no ano que vem, o prestigiado festival de design e criatividade OFFF assinou como o primeiro parceiro de conteúdo do xside. O OFFF realizará conferências e apresentações do compositor de música eletrônica alemão Ben Lukas Boysen, juntamente com os artistas digitais e de novas mídias Joëlle Snaith e Joshua Davis.

O OFFF está explorando os limites da criatividade e da tecnologia ao organizar sua conferência de destaque no palco do xside. Os primeiros palestrantes anunciados pelo OFFF são:

-- David Vogel, diretor executivo de Experience Design da AKQA

-- Irene Pereyra e Anton Repponen, fundadores da Anton & Irene

-- Josue Ibañez, cofundador e diretor de Design de Interação da Cocolab

-- Verònica Fuerte, fundadora da Hey Studio

Durante o dia, a experiência do xside, organizada conjuntamente com o Sónar, apresentará discussões e palestras sobre o setor. Os eventos incluem música ao vivo, uma vitrine de tecnologia imersiva, instalações interativas de arte e delícias gastronômicas. Quando o 4YFN e o MWC Barcelona fecharem suas portas para o dia, o "xside-by-Night" assumirá o controle, com palestras noturnas e um palco musical às 23h todas as noites. Para acomodar essas novas mudanças no programa do 4YFN, o evento dobrará sua presença, mudando o local do Hall 8 na Fira Montjuïc para os halls e o pátio onde tradicionalmente é realizado o Sónar by Day.

O 4YFN é o evento de startup do MWC da GSMA, permitindo que startups, investidores e empresas se conectem e lancem novos empreendimentos juntos. Sediado ao mesmo tempo que o MWC Barcelona, o evento na capital catalã atrai mais de 23 mil participantes, 1 mil investidores, 700 startups e expositores e hospeda mais de 400 palestrantes.

Para mais informações sobre como participar do 4YFN, acesse https://www.4yfn.com/barcelona/xside/. Os ingressos já estão à venda com um desconto de 20% em 4YFN.com.

Sónar é um evento cultural pioneiro focado na música eletrônica e nas artes digitais. Um festival pioneiro em termos de conteúdo, produção e estratégia, o Sónar se tornou um ponto de referência internacional graças ao seu amor por combinar a avant-garde e o experimental com as mais recentes tendências da cultura urbana. O Sónar+D, seu congresso de criatividade, tecnologia e negócios, foi lançado em 2013 e ocorre simultaneamente ao festival de Barcelona e a outros eventos ao longo do ano. Ele atrai mais de 20 mil profissionais das indústrias criativas, bem como do mundo da ciência e da inovação tecnológica.

OFFF foi fundado em 2000. Hoje, o OFFF se tornou o festival de criatividade mais influente a participar. O OFFF é uma comunidade que convida todos aqueles que estão ansiosos para aprender, participar e se inspirar em uma jornada de três dias de conferências, workshops, atividades e performances. O OFFF hospeda talentos inovadores e internacionais para compartilhar suas experiências perspicazes.

Sobre a GSMA

A GSMA representa os interesses das operadoras de telefonia móvel no mundo todo, reunindo mais de 750 operadoras e cerca de 400 empresas do amplo ecossistema da tecnologia móvel, incluindo fabricantes de aparelhos e dispositivos, empresas de software, fornecedores de equipamentos e empresas de internet, assim como organizações em setores industriais adjacentes. A GSMA também produz os eventos MWC líderes do setor, realizados anualmente em Barcelona, Los Angeles e Xangai, além do Mobile 360 Series com conferências regionais.

Para mais informações, acesse o site corporativo da GSMA em www.gsma.com. Siga a GSMA no Twitter: @GSMA.

