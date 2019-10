Igreja bizantina do século VI é descoberta em Israel

Os restos de uma igreja bizantina do século VI dedicada a um "glorioso mártir" anônimo, com elaborados mosaicos, uma cripta e uma grande coleção de lâmpadas foram apresentados nesta quarta-feira no centro de Israel.

O local, com uma superfície de 1.500 m2, foi descoberto durante escavações realizadas antes da construção de um novo bairro na cidade de Bet Shemesh, a oeste de Jerusalém.

Os mosaicos coloridos da igreja representam temas da natureza, como folhas, pássaros e frutos, e também formas geométricas, com impressionantes "capitéis" no topo dos pilares, de acordo com a autoridade de Antiguidades de Israel, que realizou as escavações.

A construção da igreja foi realizada em grande parte sob o reinado do imperador Justiniano, entre 527 e 565, com a adição de uma capela alguns anos depois sob o imperador Tibério II Constantino, que contribuiu para o desenvolvimento do local, declarou a autoridade das Antiguidades em uma declaração.

Foram descobertas uma câmara funerária subterrânea e duas escadas separadas que levam a ela, o que a torna uma das poucas igrejas com criptas completamente intactas dentro dos limites de Israel, disse Benjamin Storchan, que dirigiu as escavações iniciadas há três anos.

A igreja foi dedicada a um "glorioso mártir", cuja identidade é desconhecida.