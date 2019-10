Rússia apresenta em reunião de Sochi suas ambições para a África

O presidente russo, Vladimir Putin, inaugurou nesta quarta-feira (23) a primeira reunião de cúpula Rússia-África, com a promessa de dobrar em cinco anos o volume de negócios com o continente.

Após uma reunião com o colega egípcio, Abdel Fatah al-Sissi, que preside a União Africana, Putin inaugurou o encontro, na cidade de Sochi, e destacou o potencial de desenvolvimento da África.

Diante de chefes de Estado e de Governo africanos, Putin afirmou que a Rússia pode "no mínimo dobrar" os negócios com o continente nos próximos cinco anos, com "vários sócios potenciais que têm ótimas perspectivas de desenvolvimento com um grande possível crescimento".

Moscou demonstra suas ambições em um continente, do qual se retirou após a queda da URSS e onde a China e os países ocidentais estão muito à frente.

A reunião em Sochi tem a presença de 43 governantes e mais de 3.000 participantes.

No local que abriga o evento, os destaques são os estandes de empresas de armamento, onde empresários russos e africanos manipulam os mais recentes modelos de fuzis automáticos apresentados pela Rossoboronexport, a agência russa responsável pelas exportações de armas.

A reunião é quase uma réplica dos "fóruns de cooperação China-África" que permitiram a Pequim virar o principal sócio do continente.

Na sessão plenária, Putin prometeu que a Rússia vai continuar ajudando os países africanos com o cancelamento de suas dívidas. O valor total supera 20 bilhões de dólares, afirmou.

A supressão das dívidas é um ponto essencial da política russa na África, que geralmente impõe estas condições nos contratos de armas com os países afetados.

Para o presidente russo, que programou 13 reuniões bilaterais, o fórum é uma oportunidade de demonstrar que, para ele, o continente africano é importante, apesar de em 20 anos ter viajado apenas três vezes para a região, todas elas para a África do Sul.

A Rússia precisa de sócios e oportunidades para estimular seu lento crescimento, depois de cinco anos de sanções econômicas ocidentais.

Em um momento de divergências com os países ocidentais, a reunião de Sochi também é uma oportunidade para a Rússia demonstrar seu poder de influência global depois de retornar ao Oriente Médio, graças a seu papel na guerra na Síria.

O período em que a influência soviética alcançava todas as áreas do continente ficou para trás. Na época, Moscou conquistou seu espaço com o apoio às lutas pela descolonização, mas a queda da União Soviética representou um grande retrocesso.

Em 2018, o comércio entre Rússia e África alcançou 20 bilhões de dólares, 10 vezes menos do que a China. E a maior parte do comércio é de armas, uma área na qual a Rússia não está na liderança.

Para mudar o cenário, Putin oferece uma cooperação "sem interferência política, nem de outro tipo", no momento em que alguns países africanos, preocupados com sua dependência financeira, começam a questionar a ajuda da China.