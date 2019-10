Casal de italianos sobrevive a deslizamento de terra graças a seus gatos

Claudio Piana, morador de Campo Ligure (noroeste), em uma entrevista em vídeo ao jornal regional Secolo XIX (foto: Reprodução/Secolo XIX)

Um casal de italianos escapou dode suadurante umna Ligúria graças a seus dois gatos, informou um jornal italiano nesta quarta-feira.

"Minha esposa acordou porque Simba e Mose, nossos gatos, faziam barulho", explicou Claudio Piana, morador de Campo Ligure (noroeste), em uma entrevista em vídeo ao jornal regional Secolo XIX.

Uma vez acordada, Sabrina Pellegrini, esposa de Piana, "viu que os gatos brincavam com um pedaço de gesso caído do teto. Depois vimos as paredes rachadas", explicou.

As chuvas torrenciais causaram uma avalanche de terra que afetou as fundações de sua casa, localizada ao lado de uma colina.

O casal tentou fugir em um carro, mas ficou preso em uma poça de lama e foi resgatado por bombeiros.

"Meu irmão me ligou e disse: 'Claudio, sua casa desabou'", disse Piana. "Agora não temos nada, os bombeiros nos disseram que nunca poderemos voltar para casa, é muito perigoso. Mas é um alívio saber que Simba e Mose sobreviveram".

Violentas tempestades assolam o noroeste da Itália desde segunda-feira, principalmente as regiões da Lombardia, Piemonte e Ligúria.