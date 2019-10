O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se declarou "horrorizado" com a descoberta de 39 corpos em um caminhão na região de Essex, ao leste de Londres.

"Estou horrorizado com este trágico incidente", afirmou Johnson no Twitter. "Meus pensamentos estão com aqueles que perderam suas vidas e em seus entes queridos".

"O ministério do Interior trabalhará em estreita colaboração com a polícia de Essex para estabelecermos exatamente o que acontece