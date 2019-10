Vice do Tribunal na Bolívia renuncia por divergência sobre publicação de apuração

O vice-presidente do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) da Bolívia, Antonio Costas, renunciou nesta terça-feira por supostos "desacordos" com a decisão de suspender a publicação da contagem rápida após a eleição presidencial de domingo. A saída de Costas coloca em situação crítica o órgão eleitoral, que tem sido alvo de denúncias da oposição.



Os oposicionistas acusam o tribunal por suposta fraude em favor do presidente Evo Morales, que busca um quarto mandato. Segundo a carta de renúncia enviada por Costas ao vice-presidente Álvaro García Linera, sua decisão ocorreu por causa da "desatinada decisão da sala plena do tribunal de suspender a publicação de contagens".



Até o momento, o TSE transmite dois resultados de maneira simultânea: os da contagem rápida - que alcançam 99% dos votos apurados e dão a Morales 46,4% e ao ex-presidente Carlos Mesa, 37,07%; e a contagem final, que tem 93,9% dos votos apurados, dando a Morales 45,48% e a Mesa, 37,95%.



A suspensão da publicação das contagens rápidas entre domingo e segunda-feira desatou tensões e colocou na mina nacional e internacional o trabalho do TSE. Fonte: Associated Press.