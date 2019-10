França se diz disposta a adiamento 'técnico de dias' do Brexit

A França está disposta a um adiamento "técnico" do Brexit de "alguns dias" para que o procedimento parlamentar possa ser concluído em Londres, mas se oporá a uma prorrogação para "voltar a discutir o acordo", disse na terça-feira a secretaria de Estado francesa para Assuntos Europeus, Aurélie de Montchalin.

"Ao final da semana, veremos se há justificativa para uma extensão puramente técnica de alguns dias para que o Parlamento britânico possa completar seu procedimento", declarou Aurélie de Montchalin no Senado.

"Fora dessa perspectiva, se exclui uma extensão destinada a ganhar tempo ou a voltar a discutir o acordo" do Brexit alcançado entre o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e Bruxelas, acrescentou.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse nesta terça-feira que recomenda aos líderes da UE aceitar um novo adiamento da data de saída do Reino Unido, prevista para 31 de outubro.

Johnson deixou nesta terça-feira o Brexit em suspenso e nas mãos de seus 27 sócios europeus, após a rejeição de seu plano para implementar no final do mês o acordo com a UE.