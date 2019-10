Apesar de feridos, milicianos curdos querem seguir lutando na Síria

Em um hospital no nordeste da Síria, uma enfermeira cuida dos ferimentos de um miliciano curdo, atingido durante os combates contra os militares turcos.

"Minhas covinhas eram como as suas, mas eu perdi uma", diz Suleiman Qahraman à enfermeira, enquanto esboça um leve sorriso para evitar a dor.

"Agora só me resta uma", acrescenta o jovem de 19 anos, fazendo rir seus camaradas.

Ele e seus companheiros de luta, vítimas de queimaduras, foram feridos na batalha contra soldados turcos e seus aliados sírios, que em 9 de outubro lançaram uma ofensiva na fronteira na região nordeste da Síria.

Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), nesta operação forma mortos mais de 250 combatentes e muitos mais ficaram feridos ao lado das Forças Democráticas da Síria (SDS), uma aliança árabe-curda dominada pelas Unidades de Proteção Popular (YPG), uma milícia tratada como grupo "terrorista" pelo governo da Turquia.

Qahraman diz que estava dormindo quando sua posição perto da cidade fronteiriça de Ras al Ain foi alvo de um bombardeio turco. "Desde então, não consigo sentir nada", diz.

"Quando acordei, meu corpo estava todo queimado, coberto de sangue. As chamas estavam devorando tudo", continua, acrescentando que foi o único entre seus companheiros a sobreviver ao ataque.

As autoridades autônomas da minoria curda síria acusam a Turquia de usar armas não convencionais, como napalm e munição de fósforo branco, o que é negado por Ancara.

O OSDH, que possui uma vasta rede de fontes na Síria, não conseguiu confirmar o uso dessas armas.

"Nunca vi armas como essa antes", explica Qahraman, que também lutou contra os jihadistas no leste da Síria no início deste ano, bem como com os aliados turcos em uma ofensiva anterior em 2018.

- 'Defender nossa dignidade' -

A Turquia lançou sua última ofensiva após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a retirada de tropas estacionadas no nordeste da Síria, que ajudavam o SDS na luta contra os jihadistas.

As FDS perderam cera de 11 mil combatentes na batalha contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI), e consideraram a retirada americana como uma traição.

Irdal Walid, de 19 anos, deitado numa cama de hospital, tem o rosto cheio de feridas provocadas por estilhaços. No celular, vê um vídeo no qual aparece capturando um tanque turco ao lado de seus amigos .

"Meu pai me disse para defender nossa dignidade e a do nosso país", revela.

"A única coisa que consigo pensar é voltar para frente (de batalha) para defender meu país e resistir com meus amigos diante do exército turco", acrescenta.

Uma trégua de 120 horas, negociada pelos Estados Unidos, que entrou em vigor na noite da quinta-feira passada (17), envolve a retirada das forças curdas de um perímetro ao longo da fronteira.

No domingo, o SDS saiu da cidade de Ras al Ain sitiada pelas forças turcas, onde Qahraman estava lutando para defendê-la.

Mas, mesmo internados num hospital, os combatentes feridos se negam a se render.

Ali Sheer, de 21 anos, perdeu um braço numa emboscada durante a defesa de Ras al Ain.

"Perdi meu braço porque defendemos nossa terra com nossos corpos. Tenho orgulho disso", diz.

"Vou tentar substituí-lo com uma prótese e voltar a lutar", conclui.