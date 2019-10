Johnson: pausaremos tramitação do Brexit até decisão de UE sobre adiamento

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que vai pausar a tramitação do Brexit no Parlamento do país até que a União Europeia (UE) decida se vai conceder ou não um novo adiamento do prazo de saída, atualmente em 31 de outubro.



A declaração de Johnson ocorre após a Casa dos Comuns ter rejeitado a tramitação acelerada um projeto de lei que transforma em legislação britânica o acordo fechado pelo líder conservador com a UE, num movimento visto como derrota para o primeiro-ministro e que o levaria a pedir uma nova extensão do prazo para o divórcio.



"Lamento que o Parlamento tenha votado de novo por adiar o processo do Brexit", disse Johnson no Parlamento, após as votações. "Mantenho minha política de seguir com nossa saída da UE em 31 de outubro", acrescentou