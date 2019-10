Comunicado do Business Wire :Covetrus

Covetrus (NASDAQ: CVET), líder mundial em serviços e tecnologia de saúde animal, anunciou que Benjamin Shaw deixou o cargo de presidente e diretor executivo da empresa e fará a transição para ser um consultor estratégico do conselho. Benjamin Wolin, que atualmente atua como presidente do conselho administrativo da empresa, assumirá o papel de CEO e presidente interino. Philip A. Laskawy, diretor independente do conselho, assumirá a presidência do conselho.

"A Covetrus oferece uma proposição de valor atraente e transformadora no mercado global de saúde animal e Benjamin Wolin, com sua profunda experiência em gerenciamento de empresas públicas no setor de saúde digital, farmácia e tecnologia, é o líder certo para ajudar a empresa a se focar e ser bem-sucedida em sua estratégia", disse Laskawy.

"Também queremos aproveitar esta oportunidade para agradecer a Benjamin Shaw por sua contribuição como fundador da Vets First Choice e da Covetrus. Seu espírito empreendedor e visão ajudaram a orientar a empresa até esse momento e estamos ansiosos para trabalhar com ele no papel de consultor estratégico."

Wolin tem ampla experiência com a liderança de empresas públicas, além de conhecimentos financeiros e operacionais. Anteriormente, ele foi o CEO e cofundador da Everyday Health, Inc., uma plataforma de comunicação e marketing para consumidores, médicos e empresas de saúde, além de membro do conselho de administrativo por 14 anos. Ao longo de sua carreira, Wolin tem demonstrado habilidade e entendimento significativos com o seu trabalho com fabricantes, produtos especiais e na integração de recursos de tecnologia e serviços para gerar valor para profissionais e fabricantes. Hoje, Wolin é membro do conselho de administrativo da Diplomat Pharmacy, Inc., onde atua como diretor principal independente do conselho, membro do comitê de auditoria e presidente do comitê de nomeação e governança corporativa. Ele também é presidente do conselho da Rockwell Medical, Inc.

"Através da inovação e execução, ofereceremos a oportunidade significativa oferecida por nossa tecnologia exclusiva de saúde animal e plataforma integrada de cadeia de suprimentos", disse Wolin. "Vamos tomar medidas para concentrar a nossa atenção e executar uma estratégia que impulsionará esta empresa empolgante e inovadora para a próxima fase de sua evolução, além de proporcionar valor a longo prazo aos nossos funcionários, acionistas, clientes e parceiros."

Sobre a Covetrus

A Covetrus é uma empresa global de tecnologia e serviços de saúde animal, que se dedica a capacitar os parceiros de clínicas veterinárias a obter melhores resultados financeiros e de saúde. Reunimos produtos, serviços e tecnologia em uma única plataforma, que conecta os nossos clientes às soluções e informações que precisam para trabalhar melhor. A nossa paixão pelo bem-estar dos animais e por quem cuida deles, nos incentiva a avançar no mundo da medicina veterinária. A Covetrus tem sua sede em Portland, Maine, com mais de 5.500 funcionários e atende a mais de 100 mil clientes no mundo inteiro. Saiba mais em covetrus.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém certas declarações prospectivas, na acepção da Seção 27A da Securities Act de 1933, conforme alterada, e da Seção 21E da Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada, e que envolvem riscos e incertezas, incluindo declarações sobre os nossos planos, a nossa criação de valor a longo prazo, o nosso conselho e outros assuntos. Em alguns casos, podemos usar termos como "prevê", "acredita", "potencial", "continuar", "antecipa", "estima", "espera", "planeja", "pretende", "pode", "poderia", "poderá", "provavelmente", "irá", "deverá" ou outras palavras que transmitem incerteza sobre eventos ou resultados futuros para identificar estas declarações prospectivas. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo mas não limitadas a, riscos associados com a capacidade de integrar de maneira bem-sucedida operações e funcionários; a capacidade de obter benefícios e sinergias antecipadas das transações que criaram a Covetrus; o impacto potencial da consumação da transação nos relacionamentos, inclusive com funcionários, clientes e concorrentes; a capacidade de reter funcionários importantes; a capacidade de atingir metas de desempenho; mudanças nos mercados financeiros, taxas de juros e taxas de câmbio de moeda estrangeira; mudanças em nosso mercado, o impacto do Brexit e os riscos e fatores adicionais discutidos, incluindo aqueles discutidos sob o título "Fatores de risco" em nosso relatório anual no Formulário 10-K arquivado em 29 de março de 2019 e relatório trimestral no Formulário 10-Q arquivado no trimestre encerrado em 30 de junho de 2019 e em nossos outros registros da SEC. Nossas declarações prospectivas são baseadas nas crenças e expectativas atuais de nossa equipe de gerenciamento e, exceto conforme exigido por lei, não assumimos nenhuma obrigação de fazer quaisquer revisões às declarações prospectivas contidas neste comunicado ou de atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias que ocorram após a data deste comunicado, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros fatores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

