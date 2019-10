Comunicado do Business Wire :GSMA

Um novo estudo da GSMA destacou a América do Norte como uma das regiões móveis mais avançadas do mundo - resultado de investimentos significativos da operadora em 5G. A Edição 2019 da América do Norte da série de relatórios de economia móvel da GSMA - publicada hoje em MWC Los Angeles - prevê que quase metade das conexões móveis da região estará operando em novas redes 5G até 2025. Isso está sendo alimentado pelos gastos das operadoras em novas redes, que devem totalizar mais de US$ 380 bilhões (Capex) entre 2018 e 2025. Esses investimentos estão cada vez mais focados na construção da cobertura 5G em toda a região, permitindo uma gama de novos serviços para consumidores e empresas.

"Nosso novo estudo destaca como a região da América do Norte está disputando a liderança global em 5G com mercados móveis pioneiros como China, Japão e Coréia do Sul", disse Mats Granryd, diretor geral da GSMA. "Os investimentos em redes e serviços da próxima geração das operadoras ajudaram a criar uma indústria que vale um trilhão de dólares por ano para a economia da região, fornecendo uma plataforma para inovação, empregos e crescimento econômico."

O novo relatório revela que:

-- Havia 321 milhões de assinantes móveis exclusivos1 na América do Norte em 2018, representando 83% da população. A estimativa é que o número de assinantes aumentará para 345 milhões (85% da população) até 2025.

-- Os EUA são de longe o maior mercado da América do Norte (278 milhões de assinantes exclusivos), seguidos pelo Canadá (29 milhões) e o Caribe (15 milhões).

-- Cerca de três quartos das conexões móveis da região2 estão sendo executados em redes 4G.

-- A participação das conexões 4G diminuirá nos próximos anos à medida que o mercado passar para o 5G. A estimativa é de que as novas redes 5G representem 46% das conexões até 2025.

-- As tecnologias e serviços móveis geraram 4,2% do PIB da América do Norte em 2018, equivalente a US$ 937 bilhões em valor econômico. A estimativa é que esse impacto econômico aumente para quase US$ 1,2 trilhão até 2023 (4,8% do PIB).

-- O ecossistema móvel da região também apoiou 2,3 milhões de empregos (direta e indiretamente) e fez contribuições substanciais para o financiamento do setor público, com quase US$ 123 bilhões arrecadados com impostos no ano passado (sem incluir as taxas de espectro).

-- O setor móvel da América do Norte está a caminho de gerar US$ 280 bilhões em receita este ano, resultado de altos níveis de engajamento do consumidor e gastos em serviços móveis.

O novo relatório "A Economia Móvel, América do Norte 2019" é de autoria de GSMA Intelligence, o braço de pesquisa da GSMA. Para acessar o relatório completo e os infográficos relacionados, entre em: https://www.gsma.com/r/mobileeconomy/northamerica/

-FIM-

Sobre a GSMA

A GSMA representa os interesses das operadoras de telefonia móvel no mundo todo, reunindo mais de 750 operadoras e cerca de 400 empresas do amplo ecossistema da tecnologia móvel, incluindo fabricantes de aparelhos e dispositivos, empresas de software, fornecedores de equipamentos e empresas de internet, assim como organizações em setores industriais adjacentes. A GSMA também produz os eventos MWC líderes do setor, realizados anualmente em Barcelona, Los Angeles e Xangai, além do Mobile 360 Series com conferências regionais.

Para mais informações, por favor, acesse o site corporativo da GSMA www.gsma.com. Siga a GSMA no Twitter: @GSMA.

1 Um assinante móvel exclusivo representa um indivíduo que pode ser responsável por várias conexões SIM. 2 Havia 400 milhões de conexões SIM na América do Norte em 2018, excluindo a IoT celular, com previsão de aumento para 438 bilhões em 2025.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191022005969/pt/

Contatos de Mídia: Para a GSMA: Alicia Bardaro ABardaro@webershandwick.com +1 617 520 7015

Assessoria de Imprensa GSMA pressoffice@gsma.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.