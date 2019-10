As forças curdas cumpriram "plenamente" os termos do acordo de trégua negociado entre a Turquia e os Estados Unidos no norte da Síria, disse à AFP nesta terça-feira um líder curdo, poucas horas antes da expiração do acordo.

"Cumprimos totalmente os termos do cessar-fogo (...) e retiramos todos os nossos combatentes e forças de segurança da área de operações militares", disse Redur Khalil, um dos comandantes das Forças Democráticas Sírias (FDS, dominada por combatentes curdos).