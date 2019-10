Comunicado do Business Wire :Brightline Initiative

O mundo está mudando na velocidade da luz, e isto exige uma nova era de estratégia e transformação de negócios. Para ajudar as empresas a atender efetivamente esta crescente necessidade, a Brightline?, uma iniciativa do Project Management Institute (PMI), sediará sua segunda conferência anual Strategy@Work no Pierre Hotel em 24 de outubro de 2019. O evento apenas para convidados reúne executivos de classe internacional de diferentes setores para esclarecer o melhor modo de instituir a mudança organizacional e transformar a inovação - e ideias em realidade.

Os participantes irão apreciar apresentações sobre a transformação de três proeminências globais: Jim McNerney, ex-Diretor Executivo e Presidente da Boeing Company; Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, duas vezes Ministro de Finanças da Nigéria e ex-Diretor Administrativo do Banco Mundial; e Rick Goings, Presidente Emérito da Tupperware Brands.

O programa do evento apresenta grupos instigantes e sessões com especialistas em estratégia e transformação, como o autor de best-seller e professor de consultoria da Stanford University, Dr. Behnam Tabrizi; Chefe da TED Chris Anderson; Evangelista em Inovação e Crescimento da Força de Vendas a Clientes Globais, Tiffani Bova; Professora da Columbia Business School e autora de best-sellers Rita McGrath; e muito mais. As sessões enfatizarão como:

-- Garantir investimentos sustentados em tecnologias e desenvolvimento de talentos

-- Envolver talentos e motivar funcionários

-- Criar um senso de urgência para mudança e reunir todos para transformar seus negócios e a si mesmos

-- Identificar os principais obstáculos para fomentar uma cultura de cooperação.

Além disto, durante o evento, a Brightline está lançando sua nova estrutura, a Brightline Transformation Compass, para capacitar funcionários e líderes a fim de conduzir e implementar a transformação.Brightline Transformation Compass incorpora as melhores pesquisas e as mais recentes visões de líderes influenciadores, incluindo o apresentador da Strategy@Work, Dr. Tabrizi. A estrutura estará disponível em www.brightline.org após a conferência.

Para informações detalhadas sobre palestrantes e o programa Strategy@Work, acesse: events.brightline.org/

Sobre a Iniciativa Brightline

Brightline? é uma iniciativa do Project Management Institute (PMI), junto com as principais organizações globais, dedicadas a ajudar os executivos a preencher a lacuna cara e improdutiva entre a concepção e a entrega de estratégia. Saiba mais em www.brightline.org.

Coalizão Brightline

Project Management Institute (PMI) - Boston Consulting Group - Bristol Myers Squibb - Empresa Saudita de Telecomunicações - Lee Hecht Harrison - Agile Alliance - NetEase

Colaboração Acadêmica e de Pesquisa

Consórcio MIT de Excelência em Programas de Engenharia - Universidade Técnica da Dinamarca - Laboratório Global de Trabalho em Equipe da Universidade de Tóquio - IESE-Insper - Duke Corporate Education

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191022005894/pt/

Yavnika Khanna Gerente de Comunicações da Iniciativa Brightline yavnika.khanna@brightline.org

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.