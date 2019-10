Erdogan diz que ofensiva na Síria será retomada se curdos não completarem retirada

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, descartou nesta terça-feira uma prorrogação da trégua no norte da Síria e advertiu que a ofensiva contra os curdos será retomada "com mais força ainda" se as forças curdas não abandonarem a região.

Erdogan descartou a extensão da trégua, que termina nesta terça-feira, após uma proposta neste sentido apresentada pelo presidente francês Emmanuel Macron a seu colega russo Vladimir Putin durante uma conversa telefônica na segunda-feira.

"Não recebi tal proposta de Macron. Macron se reúne com terroristas e escolheu esta maneira de nos comunicar a proposta dos terroristas", declarou o presidente turco.

"O processo (de trégua) termina hoje às 22H00 (16H00 de Brasília). Se as promessas feitas pelos americanos não forem respeitadas, a operação será retomada com mais força ainda", destacou.

Erdogan explicou que conversará sobre a retirada curda do norte da Síria nesta terça-feira em uma reunião com Putin, na Rússia.

A ofensiva turca iniciada em 9 de outubro no nordeste da Síria contra a milícia curda das Unidades de Proteção Popular (YPG) está suspensa até a noite desta terça-feira, após um acordo de cessar-fogo negociado entre Washington e Ancara.

O objetivo da trégua é permitir a retirada das YPG de uma "zona de segurança" que a Turquia deseja criar ao longo da fronteira, para separá-la dos territórios controlados pelos curdos.

Erdogan afirmou que entre 700 e 800 combatentes curdos abandonaram a região até o momento e que ainda restariam entre 1.200 e 1.300.

"Acompanhamos de perto. Este processo não terminará sem uma retirada completa", insistiu.

O projeto de "zona de segurança", que em um primeiro momento terá 120 quilômetros, da cidade de Ras al Ain até Tal Abyad, deve ser ampliado a 444 km, de Jarabulus à fronteira iraquiana, afirmou Erdogan.

Após a retirada das tropas americanas do norte da Síria, as forças curdas pediram ajuda ao regime de Bashar al-Assad, que enviou tropas para algumas cidades e complicou o projeto de Ancara.

Antes de viajar para a estação balneária russa de Sochi, para a reunião com Putin, Erdogan indicou que esta questão também será discutida.