Evo perde maioria no Congresso

O partido Movimento ao Socialismo (MAS), do presidente Evo Morales, perdeu a maioria de dois terços das cadeiras nas duas Câmaras do Congresso e luta voto a voto para manter a maioria absoluta, segundo os dados preliminares divulgados pelo Tribunal Eleitoral.



Para o partido Comunidade Cidadã, que ocupa o segundo lugar, o cenário também não é dos mais positivos, já que não conta com respaldo suficiente para ter maioria absoluta em nenhuma das duas Câmaras do Legislativo. No Senado, o MAS teria conseguido obter 18 das 36 cadeiras. Na Câmara dos Deputados, que tem 130 cadeiras, o partido de Evo teria feito 64 deputados.









As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.