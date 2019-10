Presidente sírio visita a província de Idlib

O presidente sírio, Bashar al-Assad, visitou nesta terça-feira uma área próxima da linha de frente no combate com os jihadistas na província de Idlib, noroeste do país, informou o governo.

Esta frente de batalha separa os rebeldes e os jihadistas das zonas controladas pelo exército sírio, que recebe apoio da Rússia. Esta é a primeira visita desde o início da guerra, em 2011, do presidente Assad à região, que resiste às forças de Damasco e é cenário de uma trégua anunciada por Moscou no fim de agosto.

Assad afirmou durante a visita que derrotar os jihadistas nesta região é a chave para acabar com a guerra, que já completou oito anos.

"A batalha de Idlib é a base para acabar com o caos e o terrorismo em todas as zonas da Síria", afirmou o presidente sírio.