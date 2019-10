Ameaçado de impeachment, Trump reclama de falta de apoio dos republicanos

O presidente Donald Trump, cada vez mais cercado pelas investigações de impeachment que os democratas estão conduzindo contra ele, reclamou ontem que os republicanos não estão unidos o suficiente para defendê-lo.



Trump criticou o senador republicano Mitt Romney, o único republicano que se mostrou abertamente favorável a um julgamento político do presidente, alegando que a deserção dele mostra a fraqueza do Partido Republicano. Esta foi a segunda vez nos últimos dias que Trump reclamou de falta de apoio dos republicanos diante da maior ameaça a sua presidência.



Nas próximas semanas, ele pode enfrentar uma votação sobre o impeachment na Câmara. (com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.