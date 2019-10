OEA expressa 'preocupação e surpresa' por apuração na Bolívia

A missão de observadores da OEA na Bolívia manifestou nesta segunda-feira sua "profunda preocupação e surpresa" com a mudança na tendência dos resultados eleitorais, que caminham para dar a vitória do presidente Evo Morales já no primeiro turno, para um quarto mandato até 2025.

"A Missão da OEA manifesta sua profunda preocupação e surpresa pela mudança drástica e difícil de justificar na tendência dos resultados preliminares conhecidos após o fechamento das urnas" no domingo, e que apontavam para um segundo turno entre Morales e o opositor Carlos Mesa, destaca um comunicado do organismo regional.