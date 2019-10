Exército enviará 5 mil homens para retirar petróleo de praias

O general Hamilton Mourão anunciou nesta segunda-feira que o Exército enviará cerca de 5 mil homens para reforçar as ações de limpeza das praias do Nordeste atingidas por manchas de petróleo há semanas.

As primeiras manchas foram observadas na Paraíba, no dia 30 de agosto, e nos últimos dias atingiram a conhecida praia dos Carneiros, no estado de Pernambuco.

As causas desta emergência ambiental, que se estende por 2.250 km da costa brasileira, ainda são desconhecidas.

"Hoje, o Exército está colocando uma brigada, a 10ª Brigada, que é a sediada em Recife, que tem mais ou menos em torno de 4 mil, 5 mil homens. Está sendo colocada em reforço, fora equipamentos que estão sendo distribuídos para as defesas civil dos estados e municípios", informou o vice-presidente Mourão, que ocupa a presidência interinamente devido à viagem de Bolsonaro à Ásia.

As autoridades temem que o petróleo chegue a Porto de Galinhas, outro popular destino turístico do Nordeste.

Segundo as autoridades de Pernambuco, os resíduos de petróleo recolhidos estão sendo levados para centros de reciclagem para serem reaproveitados em atividades de construção.