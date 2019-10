Irlanda do Norte legaliza aborto e casamento entre pessoas do mesmo sexo

O aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo foram legalizados nesta terça-feira (noite de segunda, 21, no Brasil) na Irlanda do Norte por decisão do Parlamento britânico, apesar de uma última tentativa simbólica de oposição, lançada por deputados da Assembleia regional norte-irlandesa.

Sem Executivo regional desde 2017, os temas cotidianos da Irlanda do Norte são geridos de Londres. Em julho passado, os deputados britânicos aprovaram emendas para estender à província o direito ao aborto e ao casamento homossexual se não se formasse um governo até 21 de outubro. Sendo assim, estas mudanças vão entrar em vigor automaticamente.