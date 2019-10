Wall Street fecha em alta

Wall Street fechou em alta nesta segunda-feira, tomada pelo otimismo nas negociações comerciais sino-americanas.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,21%, a 26.827,64 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 0,91%, a 8.162,99, e o S&P; 500 somou 0,69%, a 3.006,72 unidades.

O presidente Donald Trump disse confiar que assinará no mês que vem um primeiro acordo com a China, alcançado no começo de outubro em negociações em Washington.

"Há um otimismo na frente comercial", disse Adam Sarhan, da 50 Park Investment.

A alta do Dow foi afetada pela Boeing, cujas ações caíram pela segunda sessão seguida. Os papeis da fabricante se depreciaram 3,8%.

No mercado da dívida, o rendimento dos títulos do Tesouro americano subia a 1,801%, ante 1,754% de sexta.