Possíveis cenários a dez dias do Brexit

Após a recusa de que o novo acordo sobre o Brexit seja submetido pela segunda vez ao Parlamento, o governo britânico deve apresentar uma legislação complexa, na esperança de que seja aprovada a tempo de realizar o divórcio no fim do mês.

Esses são os cenários possíveis:

- Novo adiamento do Brexit -

Inicialmente previsto para 29 de março de 2019, o Brexit foi adiado duas vezes diante da reiterada oposição do Parlamento ao acordo negociado pela anterior primeira-ministra, Theresa May.

Para evitar um Brexit caótico sem acordo em 31 de outubro, os legisladores aprovaram de emergência em setembro uma lei que obrigava Johnson a pedir outro adiamento de três meses se, em 19 de outubro, não tivesse alcançado a adoção de um acordo com a UE.

No sábado, depois que os deputados decidiram adiar sua decisão, o primeiro-ministro, contrário a qualquer novo adiamento, enviou a carta a Bruxelas com a petição, mas sem assiná-la e uma segunda carta, essa assinada, garantindo que parecia uma má ideia.

Um adiamento deve ser aprovado por unanimidade pelos outros 27 países do bloco.

Uma longa extensão permitiria a organização de eleições ou um segundo referendo no Reino Unido. Um "pequeno adiamento técnico", como sugeriu Berlim na segunda-feira, daria aos parlamentos britânico e europeu tempo para adotar o texto.

- Brexit com acordo -

Uma emenda aprovada no sábado pelo Parlamento exige que o acordo de divórcio não seja adotado até que toda a legislação necessária para sua implementação tenha sido aprovada.

Johnson deve apresentar essa legislação nesta semana, esperando que as câmaras baixa e alta do Parlamento aprovem antes do fim do mês.

Mesmo se o país tivesse solicitado um adiamento da UE, poderia sair do bloco em 31 de outubro se todos os textos fossem adotados a tempo.

Mas se for alcançado após o final de outubro, o país também poderá sair do bloco em outra data, sem necessidade de esperar até janeiro.

- Brexit sem acordo -

Se o Parlamento rejeitar a legislação e, portanto, o acordo de divórcio, ou se os 27 não aprovarem um novo adiamento, o Reino Unido teria que sair abruptamente da UE em 31 de outubro.

Diante dessa possibilidade, enquanto negociava com Bruxelas, o Executivo britânico intensificou os preparativos para um Brexit sem acordo, um cenário especialmente temido pelos círculos econômicos e empresariais.

Segundo relatórios do próprio governo, isso teria consequências comerciais catastróficas, causaria congestionamentos monumentais nos portos, escassez de alimentos frescos, remédios e outros produtos importados pelo país.

Isso também levaria a uma queda na libra esterlina, um declínio nas exportações, recessão e distúrbios violentos, de acordo com várias projeções.

- Eleições gerais -

Depois de perder sua estreita maioria parlamentar em setembro devido a uma rebelião em suas fileiras, Johnson tem tentado convocar eleições legislativas antecipadas. As próximas eleições estão marcadas para 2022.

Mas decidir um avanço eleitoral requer uma maioria parlamentar de dois terços e a oposição disse que não aprovaria até que a ameaça de um Brexit sem acordo seja completamente descartada.

Se o acordo com Bruxelas foi aprovado ou se houver um novo adiamento, as eleições parecem inevitáveis nos próximos meses, dada a profunda crise política no Reino Unido.

- Segundo referendo -

Se o Partido Trabalhista vencer as legislativas, ele prometeu convocar um segundo referendo que incluiria a possibilidade de simplesmente cancelar o Brexit. Para isso, ele teria o apoio do Partido Liberal-Democrata, de centro, que cresce rapidamente nas pesquisas e quer acabar com o Brexit.

Dezenas de milhares de pessoas de todo o Reino Unido se manifestaram no sábado em Londres para solicitar a convocação desta segunda consulta, garantindo que quando 52% do país votou a favor do Brexit em 2016 não sabiam de suas consequências.