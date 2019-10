Comunicado do Business Wire :Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger, de propriedade da PVH Corp. [NYSE: PVH], tem o prazer de anunciar a nomeação de Michael Scheiner como seu Diretor Global de Marketing a partir de 28 de outubro de 2019.

Michael Scheiner, Chief Marketing Officer, Tommy Hilfiger Global (Photo: Business Wire)

Michael acumulou mais de 15 anos de experiência em marcas globais. Ele se une à Tommy Hilfiger da Hollister Co., onde atuou como Vice-Presidente Sênior de Marketing Global. Seu trabalho ajudou a levar a Hollister às cinco principais marcas entre adolescentes na pesquisa do Balanço de Outono de 2019 da Piper Jaffray, e apoiou o reconhecimento da Hollister como varejista Omni-Channel. Michael irá aplicar sua paixão e experiência para conduzir a TOMMY HILFIGERa uma nova era de estratégias inovadoras de marketing - principalmente entre plataformas digitais e experimentais - a fim de alcançar e envolver a próxima geração de consumidores.

"Como uma das marcas mais reconhecidas mundialmente, nossas equipes de Marketing ao redor do mundo desempenham um papel fundamental em inspirar, emocionar e envolver nossos consumidores", disse Daniel Grieder, Diretor Executivo da Tommy Hilfiger Global & PVH Europe. "Estamos muito animados por Michael fazer parte de nossa Organização de Marketing de classe internacional e acreditamos que ele ajudará a impulsionar nossa transformação digital em curso, permitindo responder estrategicamente a novas disrupções e posicionando a Tommy Hilfiger como líder entre seus concorrentes."

"É uma honra aderir a uma marca global tão icônica", disse Michael. "A inovação e a liderança que Tommy Hilfiger demonstrou desde o início é inspiradora. Estou empolgado por trabalhar em estreita cooperação com Tommy, Daniel e as talentosas equipes de marketing da empresa em todo o mundo para escrever o próximo capítulo, quando Tommy Hilfiger irá comemorar seu 35º aniversário no próximo ano."

Michael irá se mudar para a sede mundial da Tommy Hilfiger em Amsterdã, na Holanda, com sua família.

TOMMY HILFIGER é uma das principais marcas de estilo de vida do mundo, com nome e identidade reconhecidos globalmente. As iniciativas de marketing da empresa têm sido fundamentais para o aumento da presença da TOMMY HILFIGER através do crescimento consistente da conscientização mundial da marca e estratégias com foco no consumidor que criam e mantêm uma base de fãs leais. Hoje, a exposição da marca está em um nível histórico como resultado de coleções, campanhas, parcerias e ativações de consumidores com impacto em todo o mundo.

Sobre a Tommy Hilfiger

Com um portfólio de marcas que inclui TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS,Tommy Hilfiger é um dos mais reconhecidos grupos de estilo de vida de designers premium do mundo. Seu foco é conceber e comercializar roupas e trajes esportivos personalizadas de alta qualidade, roupas femininas e trajes esportivos, roupas infantis, coleções de jeans, roupas íntimas (incluindo roupões, pijamas e de uso casual), calçados e acessórios. Por meio de licenciados selecionados, a Tommy Hilfiger oferece produtos de estilo de vida complementares, como óculos, relógios, fragrâncias, roupas de banho, meias, pequenos artigos de couro, artigos para o lar e malas. A linha de produtos da TOMMY JEANS consiste em roupas de jeans e calçados para homens e mulheres, acessórios e fragrâncias. Mercadorias sob as marcas TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS estão disponíveis aos consumidores em todo o mundo mediante uma ampla rede de lojas de varejo da TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, principais lojas especializadas e de departamento, seleção de varejistas online e na tommy.com.

Sobre a PVH Corp.

A PVH define o padrão de estilo como uma das empresas de moda e estilo de vida mais admiradas do mundo. Potencializamos marcas que impulsionam a moda - para sempre. Nosso portfólio icônico inclui as marcas TOMMY HILFIGER, CALVIN KLEIN, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner's, Olga e Geoffrey Beene, bem como uma marca íntima com foco digital True & Co. Comercializamos uma variedade de produtos sob estas e outras marcas de propriedade e licenciadas com renome nacional e internacional. A PVH tem mais de 38.000 associados operando em mais de 40 países e quase US$ 9,7 bilhões em receita anual. Este é o poder da PVH.

*A marca Speedo é licenciada para a América do Norte e Caribe em perpetuidade da Speedo International Limited.

DECLARAÇÃO DE PORTO SEGURO SEGUNDO A ATA DA REFORMA DE LITÍGIO DE TÍTULOS PRIVADOS DE 1995: Declarações prospectivas neste comunicado à imprensa, incluindo, sem limitação, declarações relacionadas às estratégias, objetivos, expectativas e intenções da Empresa, são feitas segundo as disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Os investidores são advertidos de que tais declarações prospectivas estão inerentemente sujeitas a riscos e incertezas, muitas das quais não podem ser previstas com precisão e algumas das quais não podem ser antecipadas, incluindo, sem limitação, (i) as estratégias, objetivos, expectativas e intenções da Empresas que estão sujeitos a alterações a qualquer momento, a critério da Empresa; (ii) a Empresa pode ser considerada altamente alavancada, e empregar uma parcela significativa de seus fluxos de caixa para atender a seu endividamento, como resultado do qual a Empresa poderá não ter recursos suficientes para operar seus negócios do modo que pretende ou operou no passado; e (iii) outros riscos e incertezas indicados de tempos em tempos nos registros da Empresa na Comissão de Valores Mobiliários.

A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado do recebimento de novas informações, eventos futuros ou outros.

