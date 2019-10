O presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, se recusou a submeter à votação dos deputados uma moção do governo de Boris Johnson sobre o acordo do Brexit, uma vez que já foi apresentada no sábado.

"A moção não será debatida", anunciou Bercow, alegando que seria "repetitivo" organizar uma segunda votação sobre o mesmo assunto.

A moção foi alterada no sábado, forçando Johnson a pedir à União Europeia um novo adiamento do Brexit, atualmente programado para 31 de outubro.