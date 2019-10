EUA pede a Bolívia garantia de transparência eleitoral

O governo dos Estados Unidos pediu nesta segunda-feira a Bolívia que restabeleça a "credibilidade e a transparência" do processo eleitoral, após a interrupção da publicação dos resultados da votação de domingo, na qual o presidente Evo Morales luta por um quarto mandato consecutivo.

"Estados Unidos observam de perto o primeiro turno das eleições na Bolívia, especialmente a repentina interrupção da contagem eletrônica dos votos. Autoridades eleitorais devem restaurar a credibilidade e transparência do processo já, para que seja respeitada a vontade do povo", escreveu no Twitter o subsecretário interino de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Michael Kozak.